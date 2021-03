Docu over theatermaker Guy Weizman mist structuur

‘Het is eigenlijk een poëtische film. Niet zo’n documentaire à ‘zo maak je een voorstelling’. Het zijn meer een soort poëtische portretten”, zegt een stem van iemand buiten beeld aan het begin van Voorheen/ Nadien, de documentaire van Willem Baptist over theatermaker Guy Weizman. Dat mag een waarschuwing heten, want na een klein uur weet de kijker nog net zo weinig over de spraakmakende artistiek leider van het Noord Nederland Toneel en Club Guy & Roni als ervoor.

Weizman wordt geïntroduceerd als een Israëlisch-Marokkaanse theatermaker voor wie dansers over de hele wereld naar Groningen komen, vanwege zijn „onconventionele aanpak”. Weizman wordt gevolgd tijdens het repetitieproces van de voorstelling Before/ After, een jaar geleden. Tussendoor belt hij geregeld met zijn moeder in Marokko. Haar zorgen om corona, nog voor de epidemie in Nederland uitbrak, lacht hij weg.

Tover

Aan mooie plaatjes, verzadigde kleuren en verbazingwekkende bewegingen is in het werk van Guy Weizman en zijn partner Roni Haver geen gebrek. In zijn gebrekkige aanzet tot een poëtische film leunt Baptist zwaar op wat Weizman op het podium tovert. Die beelden breit hij impressionistisch aan elkaar, lukraak doorsneden met korte fragmenten van repetities en losse uitspraken van Weizman. Die zinnetjes, in het Engels en Nederlands, zijn zodanig uit hun context gelicht dat ze koddig aandoen.

Zo is regisseur Weizman te zien terwijl hij acteurs aanmoedigt met „Hou de magie vast jongens”. Of hij zegt plots: „Ik wil de alchemie ontcijferen.” Of nog raadselachtiger: „Het organisme is een kantelpunt. Het reflecteert op alle verhalen.”

Het zou chique zijn geweest als Baptist Weizman de kans had gegeven om zich te verklaren. En het was nog beter en eerlijker geweest als zijn documentaire een structuur had gehad waarin de uitspraken zouden zijn ingebed.

Guy Weizman aan het werk in de documentaire ‘Voorheen/ Nadien’.

Weizman streeft naar een „soort magisch realisme”, zegt hij en dat zou een uitstekend uitgangspunt voor de film hebben kunnen zijn. Maar de documentairemaker lijkt geen moment serieus geïnteresseerd in zijn onderwerp.

Van de werkwijze (de „onconventionele aanpak”), drijfveren en ambitie van Weizman wordt de kijker niets wijzer. Over choreograaf Roni Haver, al 25 jaar zijn partner, zegt Weizman dat ze samen „één creatieve kracht” zijn. Maar het hoe en wat van hun chemie blijft onbesproken. Over het repetitieproces zegt Weizman dat hij het stuk niet wil „maken”, maar „ontdekken”, want maken is saai. Daar zou meer over te zeggen zijn, zou je denken.

Hotel

Het repetitieproces ondervindt ondertussen de nodige problemen. Er is een moment waarop Weizman zich verontschuldigt bij een actrice (Bien de Moor, maar dat wordt niet verteld) en verklaart dat hij niet boos is op haar, maar op het stuk, omdat het niet loopt. Bij een vergadering – wanneer in het proces is niet duidelijk – vraagt een actrice (Veerle van Overloop, idem) of de leiding nog één keer kan vertellen waar het verhaal over gaat. „Het gaat over een oude vrouw. Haar lichaam is een hotel, met alle mensen die ze ooit heeft ontmoet erin”, verklaart Weizman. Magisch-realistisch, inderdaad.

Vlak voor de première, die op 14 maart 2020 zou zijn, moeten de voorstellingen worden geannuleerd wegens corona. Weizman zit na het horen van het nieuws verslagen op de grond, wezenloos voor zich uit starend. „Ongelofelijk”, stamelt hij, „fucking tien weken”. Aan de groep vertelt hij te hebben gehuild en gelachen om het noodlot dat hun werk dwarsboomt. Het is één van de weinige pure momenten in Voorheen/ Nadien.

Documentaire Guy Weizman: Voorheen/ Nadien, van Willem Baptist. Het uur van de wolf, woensdag 31 maart, 22.55 uur, NTR, NPO2. ●●●●●