De gepantserde diva Sharon Stone

‘Ik bleef wakker om het ochtendnieuws te kijken en zag zo hoe het tweede vliegtuig de toren doorboorde. Ik huurde meteen een truck die voor ons zou klaarstaan in de haven van Boston […] Uiteindelijk zaten we op de laatste ferry vanuit Nantucket. Het was een zenuwslopende overtocht voor mij.”

Oef. Laat het aan een Hollywood-ster over om een ramp als de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001 te reduceren tot een hachelijk vakantie-avontuur; eerst ik, dan de wereld. In haar onlangs verschenen memoires The Beauty of Living Twice vervalt actrice Sharon Stone (1958) nogal eens in dit soort egomanie, en eigenlijk is dat jammer. Stones film- en televisiecarrière omspant nu meer dan veertig jaar, ze maakte flops én won prijzen, haar liefdadigheidswerk ten bate van aids-onderzoek, daklozen, Afrikaanse schoolkinderen en wie al niet voerde haar de hele wereld over: haar leven is rijk en imponerend genoeg, opschepperij was niet nodig geweest. Hadden de twee redacteuren aan wie Stone ruiterlijk erkent het boek te danken te hebben haar niet iets meer kunnen beteugelen?

De seksbom ‘met ballen’

Aan de andere kant: misschien werkt roem zo. Stones reputatie snelt haar sinds haar hoofdrol in Paul Verhoevens erotische thriller Basic Instinct (1992) overal vooruit; zeker in haar topjaren (1992-2001) werd er permanent over haar gekletst en geschreven. Stone was de seksbom ‘met ballen’, de blondine die Arnold Schwarzenegger een karatetrap in z’n kruis verkocht in Verhoevens Total Recall (1990) en Robert De Niro hysterisch van repliek diende in Martin Scorseses Casino (1995) – een prachtige rol, ze kreeg er een Golden Globe en een Oscarnominatie voor.

Inmiddels is het jaren geleden dat Stone een dragende rol in een grote film speelde, maar als actrice is ze misschien wel op haar best: ze blinkt uit in bijtende bijrollen als de kille, puriteinse moeder van porno-actrice Linda Lovelace (Lovelace, 2013) of de wraakzuchtige erfgename Lenore Osgood in de Netflix-serie Ratched (2020). Beschadigde vrouwen zijn het, bitter en gedesillusioneerd, vastberaden om niet nog eens vernederd te worden. Ze zijn boos.

Stone weet dat regisseurs graag van haar talent voor woede gebruikmaken en zou best eens een andere kant van zichzelf willen laten zien, maar als actrice heeft ze het niet voor het zeggen. Sinds ze in 2001 door een zware hersenbloeding getroffen werd en jaren moest revalideren om haar motoriek en geheugen weer op gang te krijgen is ze bovendien dankbaar dat ze weer spelen kán. Dus promoot ze de producties waar ze haar naam aan verbindt met verve, en verdedigt ze in interviews stoer haar positie van oudere, twee maal gescheiden alleenstaande moeder. In 2015 poseerde ze nog naakt voor Harper’s Bazaar; ze ziet er prachtig uit, inclusief grijzende kuif en kraaienpootjes.

In The Beauty of Living Twice zijn zowel Stones (ex-)mannen als haar films bijzaak: ze gaat er gevoeglijk vanuit dat de lezer daar al genoeg van weet en weerspreekt alleen de meest hardnekkige geruchten. Ex-echtgenoot Phil Bronstein krijgt hier en daar een sneer („mijn zogenaamde huwelijk”); over haar verloren voogdijzaak om hun geadopteerde zoon Roan zegt Stone alleen dat ze een zwijgclausule heeft ondertekend en daarom niet kan uitleggen hoe ze „als vrouw” werd gestraft. Haar verhouding met zowel Bronstein als Roan is inmiddels weer goed.

Over haar werkervaringen laat ze ook alleen anekdotisch iets los. Stone houdt van filmsets, dat blijkt wel, ze leefde jarenlang voor het ‘circusgevoel’ van ergens neerstrijken met een ploeg van technici en catering- en stuntmensen, om dan samen iets te maken wat nog niet bestond. Omringd door mannen, op „naaldhakken op betonnen vloeren”, liet ze zich het heersende seksisme van de jaren negentig tot op zeker hoogte welgevallen – ze noemt geen namen, maar het is duidelijk dat seks door menig regisseur en producent als vanzelfsprekend ruilmiddel beschouwd werd.

Stones pogingen om zich met de casting te bemoeien of over haar salaris te onderhandelen werden gecategoriseerd als „lastig”. Ze moet „huilen” als ze hoort dat mannen door haar geïntimideerd waren; als er íémand geïntimideerd was, was zij het wel, als (letterlijk) naakte eenling.

Het beruchte shot

Over naakt gesproken: natuurlijk komt Stone ook nog maar weer eens terug op die ene, beroemde scène uit Basic Intinct, waarin ze als de verleidelijke, van moord verdachte schrijfster Catherine Tramell haar ondervragers tijdens een politieverhoor een korte blik in haar kruis gunt. Stones verhaal over hoe dit legendarische beaver shot tot stand kwam rammelt een beetje, alleen al omdat ze het al een paar keer heeft aangepast: waar ze ooit beweerde dat het haar idee was, schrijft ze nu dat ze erin werd geluisd met een smoes over de belichting, en dat ze het resultaat pas te zien kreeg in een volle zaal. Verhoevens versie is lomp, maar consistenter: Sharon liegt, ze wist precies wat de bedoeling was en gaf me zelfs haar slipje cadeau.

Hoe dit ook zij, The Beauty of Living Twice is, met al z’n gebreken, vooral de hartenkreet van een vrouw die nu ze de zestig gepasseerd is in het reine probeert te komen met haar verleden. Met haar schooljaren in ruraal Pennsylvania, waar haar hoge IQ en leeshonger als onhandige excentriciteiten werden beschouwd en ze vooral leerde om de handen „als een jongen” uit de mouwen te steken. Waar haar vader als hij thuiskwam van de metaalfabriek zelf de beesten voor het avondmaal schoot, waar haar moeder groenten uit de tuin inblikte en tikken uitdeelde als haar vier kinderen – Stone was de tweede en de oudste dochter – niet gehoorzaamden.

Moeder Dorothy was zelf in haar jeugd mishandeld door haar vader, en deze opa Lawson werpt een zwarte schaduw over het hele verhaal. Zonder in detail te treden schetst Stone een paar beklemmende incestueuze taferelen waarbij ook haar zusje Kelly betrokken was – de twee meisjes sloten een zwijgpact dat ze pas als volwassenen durfden te doorbreken. Het boek is opgedragen aan hun moeder, van wie Stone nu pas de bikkelharde buitenkant begrijpt. Was ze zelf niet net zo? Wat haar ook overkwam – een abortus, miskramen, gestrande relaties, gevaarlijke stunts, verbale vernederingen – ze zette door. In een vrouwvijandige wereld overleef je alleen met een pantser. Tijd voor verandering, aldus Stone. Vrouwen moeten zich veilig gaan voelen, om te beginnen met elkaar.

The Beauty of Living Twice Sharon Stone. Alfred A. Knopf, 256 blz. 22,86 euro ●●●●●