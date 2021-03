Dag één van George Floyd-proces: OM wil moord bewijzen

Het openbaar ministerie ontvouwde maandag zijn strategie op de eerste dag van het proces tegen politieman Derek Chauvin, die vorig jaar zijn knie op de nek van arrestant George Floyd hield tot die stierf. Alle politieke lading van die gebeurtenis, de massale protesten, de debatten, de wetten en regels die erna zijn ingevoerd, de slogans van Black Lives Matter en Defund the Police zal het OM zorgvuldig buiten de rechtszaal proberen te houden.

Het woord ‘ras’ bleef achterwege en Blackwell onderstreepte in zijn openingswoorden dat deze zaak „niet over de politie als geheel gaat, maar alleen om de daad van deze ene agent en om diens motief”. Want het OM wil moord bewijzen en daarom sprak Blackwell met nadruk over het motief toen hij de videobeelden van omstanders liet zien: „Wat u meneer Chauvin ziet doen, doet hij welbewust.”

Vooral het OM kwam aan het woord op deze eerste dag van een proces dat naar verwachting zeker een maand zal duren. De verschillende aanklagers spraken met getuigen over de zaak. De eerste was de vrouw die de telefoon had opgenomen van alarmnummer 911 en zo de zaak op afstand kreeg voorgespiegeld door omstanders die vroegen of zij de politie op de politiemannen wilde afsturen. Zij dacht eerst dat het beeld „bevroren was”, zei ze, zo lang bleef Chauvin zitten op het hoofd van de roerloze Floyd.

Een ‘bloed-klem’

De aanklagers preludeerden op de argumenten van de verdediging. Nee, zei Blackwell, Floyd had geen hartaanval gekregen. Hij had ook geen overdosis drugs gebruikt, dan was hij aanvankelijk bij de arrestatie minder ‘bij’ geweest. De enige reden dat Floyd is gestorven, is dat de agent hem de adem had benomen. Op het filmpje is te zien hoe Floyd zijn rechterschouder probeert op te heffen. „Dat is om zijn longen de ruimte gekregen zich te vullen, terwijl hij door Chauvin als een pannenkoek tegen het trottoir wordt gedrukt.”

In zijn openingsverklaring en ondervraging van getuigen onderstreepte Chauvins advocaat Eric Nelson dat de agenten zich bedreigd kunnen hebben gevoeld door „de grote menigte” die zich rondom hen had verzameld. Het OM liet verschillende videobeelden zien, onder meer van beveiligingscamera’s, waaruit bleek dat er aanvankelijk maar weinig mensen om de plaats van de arrestatie kwamen staan.

Een van de mensen die eromheen stonden, was Donald Williams, die getuigde dat hij als beoefenaar van martial arts, de houding waarin Floyd werd gedwongen, herkende als een levensgevaarlijke „bloed-klem”. Op de opnamen van dat fatale moment is de stem van Williams te horen terwijl hij agent Chauvin waarschuwt voor de gevolgen van zijn gedrag en diens collega’s probeert te overtuigen van de ernst van de situatie.