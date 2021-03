Grapperhaus ‘vrijwillig in quarantaine’ na werkbezoek

Keijzer maakte vorige week maandag bekend dat zij positief was getest op het coronavirus. Vervolgens bleek op donderdag ook demissionair minister van Binnenlandse Zaken en toenmalig verkenner in de kabinetsformatie Kajsa Ollongren positief. Toen zij na het bekend worden daarvan in allerijl het Binnenhof verliet, was een notitie zichtbaar van de verkenningsgesprekken over de nieuwe regeringscoalitie. Daarop waren de namen van onder anderen Tweede Kamerlid CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (‘functie elders’) en CDA-leider Wopke Hoekstra (‘onderhandelingsstijl’) zichtbaar. Ollongren en haar collega-verkenner Annemarie Jorritsma (VVD) stapten direct op na die blunder.

Grapperhaus kreeg het bericht naar eigen zeggen dinsdagochtend dat iemand „niet in mijn nauwe omgeving” positief is getest op het virus. „Dat betekent dat ik mij morgen ook laat testen. In het licht daarvan vind ik het verstandig om vrijwillig in quarantaine te gaan.” Grapperhaus liet verder weten dat hij na de positieve test van demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer (CDA) zelf negatief is getest op Covid-19.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) gaat uit eigen beweging in quarantaine nu duidelijk is dat iemand bij wie hij afgelopen vrijdag een werkbezoek heeft afgelegd, positief is getest op het coronavirus. Dat heeft Grapperhaus zojuist laten weten aan de Eerste Kamer. De demissionair minister heeft daarop het Binnenhof verlaten.

Leiders van 23 landen willen internationaal pandemieverdrag

Er moet een internationaal pandemieverdrag komen zodat in de toekomst beter kan worden omgegaan met pandemieën. Daarvoor pleiten leiders van 23 landen en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een open brief. De brief is wereldwijd in verschillende kranten verschenen, zoals de Duitse Frankfurter Allgemene Zeitung.

Ook demissionair minister-president Mark Rutte heeft de oproep ondertekend, evenals leiders van Duitsland, Fiji, Zuid-Afrika en Roemenië. De brief wordt ook ondersteund door directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO en EU-president Charles Michel. Ze hopen met zo’n verdrag een internationale samenwerking aan te gaan op het gebied van waarschuwingssystemen en het uitwisselen van gegevens en onderzoek. „Er zullen zich andere pandemieën en andere ernstige gezondheidscrises voordoen. Geen enkele regering kan deze dreiging alleen aan.”

De leiders zeggen in de brief dat „onze zwakke punten en onze verdeeldheid” Covid-19 vrij spel hebben gegeven. „Daarom moeten wij deze gelegenheid aangrijpen en ons verenigen.” Door meer samen te werken willen ze zich bijvoorbeeld inzetten voor universele toegang tot betaalbare vaccins. Het verdrag zou geworteld moeten zijn in de statuten van de WHO en andere relevante organisaties erbij betrekken. Bestaande gezondheidsinstrumenten zoals de Internationale Gezondheidsregeling zouden een dergelijk verdrag dan ondersteunen en zo zorgen voor een stevige basis.