Contactverbod Haagse kunstenaar Andeweg met vrouwen die aangifte deden

De rechter-commissaris heeft de Haagse kunstenaar Julian Andeweg een contactverbod opgelegd met de vrouwen die aangifte tegen hem hebben gedaan. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag in een persbericht, waarin zijn naam niet wordt genoemd. De advocaat van Andeweg, Peter Plasman, maakte eerder geen bezwaar tegen het voluit noemen van zijn naam.

De rechter-commissaris acht de verdenkingen tegen Andeweg zo ernstig, dat hij vrijdag in bewaring is gesteld. Hij is nu weer vrij, maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Naast het contactverbod staat hij ook onder toezicht van reclassering. De beslissing is volgens het OM op basis van zes aangiftes die tegen hem liggen.

In oktober vorig jaar publiceerde NRC een artikel over de 34-jarige Haagse kunstenaar, waarin twintig mannen en vrouwen hem beschuldigen van verkrachting, aanranding, huiselijk geweld en/of stalking. Na het artikel stapten de directeur van de Haagse kunstinstelling Stroom op, en recent de directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, waar Andeweg slachtoffers zou hebben gemaakt.

Het artikel leverde een stortvloed aan reacties en tips op, onder anderen over modeman Martijn N. die recent in NRC werd beschuldigd van het verkrachten van meerdere, vaak minderjarige, homo’s. Op een anoniem Instagram-account volgden na de publicatie over Andeweg tientallen beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en fysiek geweld in de kunstwereld. Twee docenten van de KABK werden daarna op non-actief gesteld. Eén was coördinator van de afdeling waar Andeweg studeerde en zou wangedrag van Andeweg hebben getolereerd. Galeriehouder Martin van Zomeren verbrak de banden met de kunstenaar die hij vertegenwoordigde.

Het OM kan nog niet zeggen wanneer de rechtszaak tegen de Haagse kunstenaar begint.

