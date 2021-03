China stemt in met ingrijpende hervorming kiesstelsel Hongkong

China heeft ingestemd met een vergaande hervorming van het kiesstelsel in Hongkong. Bij de parlementsverkiezingen mogen Hongkongers daardoor nog maar twintig parlementsleden rechtstreeks kiezen, terwijl dat er 35 waren. Daarnaast volgt volgens lokale media door de wijziging een toename van het aantal parlementszetels, van zeventig naar negentig. Als kandidaat-politici willen meedoen aan verkiezingen moeten zij zich bovendien voortaan laten beoordelen door een commissie die hun politieke denkbeelden toetst, op basis van door de politie aangeleverde informatie.

Volgens staatspersbureau Xinhua heeft de Chinese president Xi Jinping de wijzigingen inmiddels ondertekend, nadat het Chinese parlement unaniem instemde met de plannen. Lokale media schrijven over „de meest ingrijpende” en „meest omstreden hervorming” van het kiessysteem sinds 1997. Tot dat jaar was Hongkong een Britse kroonkolonie. Daarna droegen de Britten Hongkong over aan de communistische Volksrepubliek, waarbij werd afgesproken dat in Hongkong tot 2047 andere wetten en regels gelden dan in de rest van China.

Veiligheidswet

De prodemocratische oppositie in Hongkong ziet de aangenomen wijziging als een nieuwe stap om de autonome status van Hongkong verder te ondermijnen. Zo zal een kiescollege bepalen naar wie veertig zetels gaan die niet via de verkiezingen worden verdeeld. Critici vinden dat het kiescollege op de hand van Peking is. Politicus Tam Yiu-chung stelt tegen de krant South China Morning Post dat het kiescollege nu bestaat uit 117 lokale bestuurders uit Hongkong, maar die zullen volgens Tam komen te vervallen. De nieuwe commissie verandert niet alleen in samenstelling, maar krijgt ook meer macht. Zo bepaalt het college naast zetelverdeling ook de hoogste bestuurder van de stad.

De hervorming van het kiesstelsel volgt op het goedkeuren van een omstreden nationale veiligheidswet, die volgens critici de macht van Peking versterkt. Die wet werd in juni ingevoerd in Hongkong. Daarna kwamen duizenden anti-China-betogers op de been om hun bezwaren te uiten. Volgens de wet zouden separatisme, het omverwerpen van de staat, terrorisme en samenspannen met buitenlandse mogendheden de nationale veiligheid in gevaar brengen. Verschillende prodemocratische activisten zijn inmiddels vervolgd op basis van de wet, waartegen zij aanvankelijk in opstand kwamen.