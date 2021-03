Buitenlandexpert Ko Colijn krijgt Leon Wecke-prijs

Ko Colijn – expert op het gebied van internationale betrekkingen, journalist en medewerker van NRC – is bekroond met de Leon Weckeprijs. De prijs is een onderscheiding voor mensen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het debat over oorlog, vrede en internationale politiek.

Het juryrapport prijst het vermogen van Colijn om zijn wetenschappelijke inzichten te koppelen aan zijn journalistieke activiteiten. Hij „heeft via zijn journalistieke werk altijd een breed, niet-academisch publiek weten te bereiken”. Bovendien is Colijn altijd uitstekend geïnformeerd hoe in politiek Den Haag de verhoudingen liggen inzake buitenlands- en defensiebeleid.

In 1989 promoveerde hij in Leiden op het Nederlandse wapenexportbeleid, dat vaak fel omstreden was. Van 2011 tot 2016 was hij directeur van Instituut Clingendael.

Nuchtere kijk op machtsverhoudingen

Brede bekendheid kreeg Colijn met zijn talrijke publicaties in Vrij Nederland (sinds 1978) en zijn commentaren over internationale politieke kwesties op radio, tv en opiniepagina’s van kranten. Op de opiniepagina van NRC geeft hij regelmatig zijn nuchtere kijk op de machtsverhoudingen in de wereld, waarbij hij niet schroomt de bescheiden, en soms verwarrende, rol van Nederland op het wereldtoneel bloot te leggen. Zo wees hij er begin dit jaar op dat Nederland had mee onderhandeld over het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens, maar vervolgens weigerde het te ondertekenen - want dat zou tegen het zere been zijn geweest van de grote NAVO-bondgenoot Amerika.

Van de ‘heersende mening’ trekt Colijn zich zelden iets aan. In februari legde hij in NRC uit waarom de terugkeer van de VS op het wereldtoneel onder president Biden, niet zo geruststellend is als wel wordt gedacht. „Hernieuwd Amerikaans leiderschap heeft zijn prijs, Europa moet een beetje inbinden. Buitenlandse Zaken in Nederland ook.”

De Leon Weckeprijs, genoemd naar politicoloog en polemoloog Leon Wecke, wordt uitgereikt door het Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) van de Radboud Universiteit.