‘Brexit bemoeilijkt Nederlandse handel: meer papierwerk en kosten’

De Brexit leidt tot omzetverlaging, hogere verzendkosten en meer bureaucratie bij het handelsverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel NBCC, die 125 bedrijven bevroeg over de economische gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie. Van die bedrijven stelt 63 procent meer hinder te ondervinden bij het handel drijven tussen beide landen, sinds het handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op 1 januari van kracht werd.

Van de bedrijven stelt 40 procent sindsdien minder omzet te halen. Vooral Britse organisaties – 84 procent – zeggen meer bureaucratie te ervaren, dat zich uit in meer administratief papierwerk. Nederlandse bedrijven klagen vooral over vertraagde zendingen, waar 80 procent van de goederensector mee te maken heeft. Problematisch voor de bedrijven in die branche is dat ze vaak werken met verse producten, waarvan de houdbaarheidsdatum in gevaar komt bij vertraagde leveringen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 45 procent van de ondervraagde bedrijven een vestiging op het Europese vasteland wil openen of daar al naartoe is verhuisd. De meeste werkgevers doen of overwegen dat om de toegenomen bureaucratie te ontlopen of sneller toegang te krijgen tot de Europese markt. Nederland is een populair vestigingsland onder Britse ondernemers. Verder overweegt ook 26 procent van de Nederlandse bedrijven een kantoor in het Verenigd Koninkrijk te openen.

Controles

De bedrijven die arriveren bij de Britse grens moeten vaak papierwerk zoals veiligheidscertificaten of vergunningen laten zien. Die toegenomen bureaucratie vertraagt de leveringen of maken deze kostbaarder. Daarom dringen verschillende organisaties er bij de Nederlandse en Britse overheid op aan om dat soort administratieve handelingen te digitaliseren.

Britse bedrijven die naar de EU exporteren moeten vergelijkbare controles ondergaan, zo moeten bijvoorbeeld groenten, fruit en dierlijke producten een inspectie krijgen. Een voorbeeld zijn de vrachtwagens vol met Brits vlees die dagenlang stilstonden in de Rotterdamse havens; het vlees bedierf uiteindelijk.

Het gestremde handelsverkeer komt mede doordat de Britten ervoor kozen uit de interne markt en douane-unie te stappen. Door de afspraken met de EU blijft de handel met de Britten gevrijwaard van importheffingen, maar dat geldt niet voor producten die gerelateerd zijn aan voedselveiligheid. Het toegenomen papierwerk die dat soort controlepunten vergen, zorgen voor „slapeloze nachten bij ondernemers”, stelt NBCC-directeur Lyne Biewinga.