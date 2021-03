Als ‘een ware ticketmachine' regelde hij kaartjes op kosten van de politie, volgens het OM

Halverwege de strafzitting kan de voorzitter van de rechtbank, N.J. Koene, haar verbazing niet meer bedwingen. „Dat moet toch best veel werk zijn geweest. Al die concerten uitzoeken.” Nee hoor, zegt de voormalige Amsterdamse commissaris en nu verdachte van grootschalige verduistering Ad Smit (68). „Dat duurde maar tien seconden.”

Soms leek het erop dat de in 2018 met strafontslag gestuurde districtschef – een van de topfunctionarissen bij de Amsterdamse politie – er jarenlang een bijbaan als evenementenorganisator op nahield. Hij regelde dat zijn hoogbejaarde vader, twee dochters en vele vrienden en bekenden jarenlang de thuiswedstrijden van Ajax in de Arena konden bezoeken. Geheel gratis. Voor de wedstrijd werd steevast eten geregeld bij Maison van den Boer. Smit grossierde ook in kaartjes voor concerten in de Ziggo Dome van artiesten zoals Prince of de Toppers. „Ik deed niks stiekems. Iedereen wist dat ik kaartjes kon regelen.”

Ook ging Smit volgens het OM een vijftiental keren met de familie peperduur eten in Hotel Okura. Altijd op zaterdagavond. De rekeningen van gemiddeld 500 euro gingen naar de politie. ‘Ambtsjubileum’, zette Smit dan op de declaratie. Slechts één keer betaalde hij zelf: 20,50 euro. „Het afzakkertje in de hotelbar”, vermoedt het Openbaar Ministerie.

Handtekening vervalst

„Een ware ticketmachine”, noemde officier van justitie Hieke Vriezen de verdachte. De commissaris die bekendstond als een blauwe mannetjesputter met de bijnaam Adje Latje heeft volgens het OM vijf jaar lang „familie en vrienden gefêteerd op kosten van de politie”. Smit kocht ook een seizoenskaart voor een notoire Ajax-hooligan. Dat deed hij naar eigen zeggen om hem „als een soort informant” te kunnen runnen.

Smit vervalste volgens justitie ook de handtekening van zijn partner om 600.000 euro te kunnen lenen. Hij had geld nodig om zijn hypotheken, twee stuks, te kunnen betalen.

Tijdens de strafzaak diende de Amsterdamse politie als benadeelde partij een vordering tegen Smit in van 49.000 euro. „Door het plegen van de structurele verduisteringen heeft Smit het aanzien van de politie ernstige schade toegebracht. Onbestaanbaar voor iemand die zelf de misdaad bestrijdt’’, aldus het OM. Justitie eiste een onvoorwaardelijke celstraf van negen maanden.

Meer mensen profiteerden

Smit zei dinsdag tijdens de rechtszaak regelmatig „niet zo handig” te hebben geopereerd. Maar volgens hem profiteerden heel veel toppers binnen de politie, OM en gemeente van zijn dienstverlening. Commissarissen Pieter-Jaap Aalbersberg en Willem Woelders zouden ook kaartjes hebben gekregen en ook officieren van justitie als Machiel Woudman en Gabriëlle Hoppenbrouwers profiteerden. Het OM spreekt dat tegen. Hoppenbrouwers vroeg kaartjes omdat ze „bezoekersstromen bij de Ziggo Dome in kaart wilde brengen”. Kletskoek, zei Smit. Hoppenbrouwers vroeg ook een kaartje voor haar vriendin om naar Madonna te kunnen.

Volgens Smit moet hij als Barbertje hangen. „Ik heb een 44-jarige onberispelijke carrière bij de politie achter de rug. Dan is het wel erg dat ik nu door onhandigheid hier zit. Ik liep de benen uit mijn lijf. Ik was dag en nacht bij de politie. Dan is het buitengewoon pijnlijk zo te eindigen.”

Uitspraak over twee weken.