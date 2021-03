Z’n watermerrukkie

De vraag die acteur Bilal Wahib dinsdag 23 maart in een livechat op Instagram aan een jonge fan stelde, was geheel volgens de regels van een taalgrap: „Kun je je piemel laten zien?” en dan een bedrag als beloning noemen, als je dat zou kunnen. Mij overkwam het meer dan vijftig jaar geleden als zes- of zevenjarige toen mijn oudere buurjongens me vroegen of ik mijn piemel kon laten zien, voor een gulden. Ik ging bloot en trapte in de mop die jaren geleden als cultureel erfgoed is opgenomen in de Verhalenbank van het Meertens Instituut, in Dordts dialect.

Daarin zegt het buurjochie tegen Janneman: „Jij krijg van mijn een kwartie as jij je slurreffie lâ zien! Nou, dach Janneman dâ is toch fijn een paar cente om un lekker ijssie van te kenne kope. Dus, maakte ’ie alle knopies van zun gulp los en toonde an zun plaaggees zun watermerrukkie. En nóu betale, ze ’ie fier. Ech, niê, zee zun uitdager, want jij ken hélémaal je slurreffie niê late zien, want dâ ding hep ’mmers geen oogies!”

Voilà de zaak Wahib in een notendop. Een instinker in de trant van: je krijgt honderd euro als ik twee eieren op je hoofd mag stuk slaan. En dan na het eerste ei ophouden. Of: wedden voor een tientje dat ik een glas bier in je schoen kan gieten zonder dat je natte voeten krijgt? En dan een glas bier in maar één schoen gieten. Niet twee, maar één voet nat. Flauw ja. Maar een grap. Dat de grap van Wahib misplaatst was en op internet verspreid is, is weliswaar naar omdat dat het slachtoffer kwetsbaar maakt voor meer pestkoppen, maar het is nog geen porno of pedoseksuele handeling, zoals Justitie nu zegt. Door het in die sfeer te trekken en relativering te blokkeren, wordt het allemaal nog weer erger voor het jonge slachtoffer.