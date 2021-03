Yentl en de Boer winnen Annie M.G. Schmidtprijs 2020

De Annie M.G. Schmidtprijs voor het beste theaterlied is toegekend aan het lied ‘Het is begonnen’ van Yentl en de Boer. Het lied is onderdeel van hun theaterprogramma De Kampvuursessies. Het is de tweede keer dat het duo de prijs wint. In 2015 werd hun lied ‘Ik heb een man gekend’ al bekroond.

‘Het is begonnen’ is een antwoordlied op de klassieker ‘Het is over’, een tekst van Annie M.G. Schmidt op muziek van Harry Bannink, die bekend werd in de uitvoering van Jenny Arean. In dat lied zingt een bedrogen vrouw haar ex-man toe over zijn nieuwe liefde: ‘Ze mag hem hebben’.

In ‘Het is begonnen’ verplaatsen Yentl Schieman en Christine de Boer het perspectief naar dat van de minnares, die bij nader inzien niet helemaal gelukkig is met haar nieuwe vlam. Volgens de jury onder leiding van Jacques Klöters is het een lied dat „muzikaal uitzonderlijk mooi is, goed in elkaar zit, een briljant uitgangspunt heeft. Het wilde een antwoord zijn op een bekend lied en het werd een klein kunstwerk.”

In een interview met NRC vertelde De Boer waarom ze deze invalshoek kozen: „Heel veel mensen zijn op een bepaalde manier een minnaar geweest. Wij hadden vriendinnen met een geheime liefde, maar ook wijzelf hebben weleens in zo’n soort situatie gezeten. Toch kenden wij geen nummer dat vanuit die rol is geschreven. Terwijl het zo interessant is, je gaat door zo veel fases heen.”

In het lied bezingen Yentl en de Boer wat er verandert als een minnaar verandert in de vaste vriend. De Boer: „Eerst denk je dat die nieuwe relatie het mooiste is wat je ooit is overkomen. Maar als hij altijd beschikbaar is, is hij dan wel net zo leuk als jij dacht? Tegelijkertijd is er ook nog altijd die angst om hem kwijt te raken, omdat hij een verleden heeft.”

De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur, bestaat uit een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt – ontworpen door Frank Rosen – en een geldbedrag van 3.500 euro.

De andere genomineerden waren dit jaar: Jan Beuving (tekstschrijver en uitvoerend artiest) en Tom Dicke (componist en pianist) met ‘De begrafenis van de waarheid’; Lisa Loeb (tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest) met ‘Mijn Odyssee’; Eva van Manen (tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest) met ‘Omdat We Verdergaan’; Flip Noorman (tekstschrijver, componist en uitvoerend artiest) met ‘De Traditie’; Rosa da Silva (tekstschrijver en uitvoerend artiest) en Daniël Lohues (tekstschrijver en componist) met ‘Als het zover is’.

Vorig jaar wonnen Alex Klaasen (uitvoerend artiest), Jurrian van Dongen (tekst), Peter van de Witte (muziek) de prijs met hun lied ‘Gewoon Opnieuw’.