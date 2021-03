Voormalige verkenners Ollongren en Jorritsma maken excuses voor gelekte notitie

Voormalige verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) erkennen dat ze fouten hebben gemaakt in het verkenningsproces. Dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer maandag. Ze bieden daarvoor hun excuses aan, onder andere voor het noemen van de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt in combinatie met de woorden ‘functie elders’.

„Dit had niet mogen gebeuren, omdat de heer Omtzigt een gekozen volksvertegenwoordiger is. Dit had niet mogen gebeuren omdat het vanzelfsprekend niet aan verkenners is zich te bemoeien met mogelijke personele aangelegenheden. Dit is al met al zeer ongepast”, schrijven zij.

Volgens de brief hebben de fractievoorzitters niet met de verkenners gesproken over de positie van Omtzigt. „Geen van de fractievoorzitters heeft met ons gesproken over de onderhandelingsstijl van de heer Hoekstra. Geen van de fractievoorzitters is verantwoordelijk voor het aandragen van welke gesprekspunten dan ook.” Ook nemen ze terug dat de media indirect verantwoordelijk zijn voor de woorden ‘functie elders’ over Omtzigt. „Deze eerder onbedoeld gewekte suggestie nemen wij graag weg.”

Nieuwe verkenners

Dat de memo onbedoeld is getoond bij het verlaten van het Binnenhof heeft schade „berokkend” aan het formatieproces, zeggen zij. „We betreuren dat zeer. We bieden voor deze fouten uw Kamer onze diepgevoelde excuses aan.”

Ollongren en Jorritsma stopten vorige week met hun verkennende gesprekken over een nieuwe regeringscoalitie. Dat gebeurde nadat een notitie zichtbaar was geworden op een foto, die gemaakt was toen Ollongren met spoed het Binnenhof verliet nadat haar coronatest positief bleek. Ollongren en Jorritsma vonden dat ze na de misser niet geloofwaardig meer verder konden als verkenners. Demissionaire ministers Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) en Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) zijn daarna aangesteld als nieuwe verkenners.

Lees ook: Gelekte notitie vertroebelt zicht op nieuwe coalitie verder