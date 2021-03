Vooral het kabinet controleren, dat deed de Tweede Kamer

Met steeds minder ingehouden ergernis hield Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib in de afgelopen jaren een afscheidsspeech voor collega’s die voortijdig de Kamer verlieten. Toen VVD’er Leendert de Lange in juli 2019 afscheid nam om burgemeester van zijn geboorteplaats Wassenaar te worden, wees Arib hem terecht. De Lange had zijn laatste werkdag vlak voor het zomerreces „een goed moment” genoemd. Arib reageerde geïrriteerd: „Het gepaste moment om afscheid te nemen van de Kamer is bij de verkiezingen.”

De Lange was niet de enige die vertrok zonder zijn ambtstermijn af te maken. Als dinsdag de ‘oude’ Tweede Kamer aftreedt, doet ze dat zonder de 29 parlementariërs – van de 150 – die sinds het aantreden van kabinet-Rutte III in oktober 2017 tussentijds vertrokken. Nog eens 69 Kamerleden keren niet terug als woensdag de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Zo is in vier jaar tijd bijna tweederde van de Kamer veranderd.

Met de grote wisselingen van volksvertegenwoordigers verliest de Kamer ervaring, expertise en een deel van het collectief geheugen. Niet echt behulpzaam bij de twee toch al ingewikkelde taken van het parlement: die van medewetgever en van controleur van de regering.

Dat bleek de afgelopen jaren geregeld. In het Nederlandse parlementaire stelsel met meerpartijencoalities is het voor de Tweede Kamer knap lastig kabinetsbeleid bij te sturen. Dat is doorgaans stevig dichtgetimmerd in een gedetailleerd regeerakkoord. In financieel opzicht wist de nu scheidende Tweede Kamer maar weinig te veranderen aan wat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie met elkaar hadden afgesproken.

Schijntje op de rijksbegroting

Af en toe behaalden Kamerleden kleine succesjes. Bij de behandeling van alle Prinsjesdagplannen voor het jaar 2019 lukte het de Kamer via amendementen voor 170 miljoen euro aan te passen op de begrotingen van verschillende ministeries. Vaak ging het om kleine verschuivingen op de totale rijksbegroting van 300 miljard euro, die Kamerleden groot vierden. Zoals Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu, die 2 miljoen euro binnenhaalde voor de opvang van Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Een jaar later lukte het Bart Snels van GroenLinks met een initiatiefwet een belastingdouceurtje voor grote bedrijven af te schaffen – opbrengst 265 miljoen euro. Voor een individueel parlementariër best een hoog bedrag, maar op het totaal aan belastinginkomsten van 195 miljard een schijntje.

Niet alleen in het budgetrecht kreeg de Kamer weinig gedaan, ook de wetgevende taak bleek ineffectief – hoewel de Kamer op dat vlak best veel pogingen deed. Zo bleek uit gegevens van onderzoeksplatform Investico dat de afgelopen regeerperiode de Tweede Kamer liefst 56 zogeheten ‘initiatiefwetten’ indiende, 22 meer dan tien jaar geleden tijdens het kabinet-Balkenende IV. Maar: daarvan werden er slechts 9 aangenomen. Zoals die van PvdA’er Henk Nijboer over het maximeren van de huren in de vrije sector. Een initiatiefwet van D66’ers Rob Jetten en Kees Verhoeven om een het lidmaatschap van de EU in de grondwet vast te leggen mislukte.

Succesvoller was de Tweede Kamer in haar controlerende functie: door voorgenomen kabinetsbeleid te blokkeren omdat ze het onwenselijk en onverstandig vond en door met scherp doorvragen bestuurlijke misstanden aan de kaak te stellen.

Grootste overwinning van de oppositie in het eerste jaar van Rutte III was het geslaagde verzet tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Dat plan had in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan, maar had premier Rutte persoonlijk in het regeerakkoord weten te krijgen. Een jaar later haalde hij het omstreden plan van tafel.

De Kamer beet zich de afgelopen jaren met name vast in structurele problemen die de kern van de overheid en het vertrouwen van burgers erin raken. Zoals in de Hawija-affaire, waar de bommen van Nederlandse F16’s tientallen burgers het leven had gekost. Zoals in de twee onderzoekscommissies ook die de Kamer zelf instelde: naar de problemen bij uitvoeringsorganisaties en de Toeslagenaffaire.

In de Toeslagenaffaire had de Belastingdienst 26.000 kwetsbare ouders ten onrechte als fraudeur bestempeld en financieel uitgekleed. De Kamer, Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA) voorop, dwong na maanden felle debatten met de verantwoordelijke staatssecretarissen een parlementair onderzoek af. Half januari trad het kabinet af na de bevindingen van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Het was het sluitstuk van een Kamer die de afgelopen jaren vooral bezig leek met het controleren van gemaakt beleid – en soms (een beetje) het repareren daarvan.

Parlementaire enquêtes

Dat zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar meer worden. Nu al staan zeker twee parlementaire enquêtes gepland, naar de Toeslagenaffaire en naar de Groningse gaswinning. Met een derde, naar het handelen van de overheid in de coronacrisis, wordt in Den Haag rekening gehouden. Het betekent dat zo’n 24 Kamerleden de komende jaren een groot deel van hun werkzaamheden zullen besteden aan de enquêtes en minder aan de alledaagse Kamervragen, wetsbehandelingen en amendementen. In een versplinterde Kamer waar liefst twaalf van de zeventien fracties minder dan tien leden tellen, waar expertise en ervaring steeds schaarser worden, zal het wetgevende primaat daarmee nog sterker verschuiven naar het kabinet – met de Kamer als controleur.