‘Urkse Sionkerk vergelijkt journalisten met terroristen en SS’ers’

De woordvoerder van de Sionkerk op Urk, waar verslaggever Mark Baanders van PowNed zondagmorgen werd aangevallen door drie mannen, heeft zich maandag zeer kritisch uitgelaten over de pers die op de kerkdienst afkwam. In een interview met De Stentor noemt woordvoerder en ouderling Hessel Snoek de aanwezige journalisten „terroristen” en „randdebielen”. Ook stelt hij dat „de SS vriendelijker handelde in de oorlog dan de journalisten”.

Volgens Snoek waren de journalisten in te groten getale afgekomen op de kerkdienst en stelden zij zich op vervelende manier op tegenover de kerkgangers. Ook stelt de woordvoerder dat de kerkgangers „niet te verwijten” valt. Baanders werd zondag door twee mannen geschopt en door een derde man aangereden met een auto toen hij kerkgangers probeerde te interviewen.

De twee mannen die de PowNed-journalist schopten waren volgens Snoek geen bekenden van de geloofsgemeenschap. De man die Baanders aanreed wel. Ook hem treft volgens de persvoorlichter geen blaam. „De journalist deed zelf een stap naar voren en raakte de auto iets aan”, aldus Snoek. Uit beelden van PowNed blijkt dat dit niet het geval was: Baanders staat op een parkeerplaats en de man lijkt opzettelijk tegen hem aan te rijden. Snoek was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Na de aanvallen besloot Baanders aangifte te doen van het geweld. Het bestuur van de Sionkerk denkt er volgens Snoek aan ook naar de politie te stappen. „Wij overwegen om aangifte te doen voor bedreiging, belediging en intimidatie. Misschien wel tegen de hele club journalisten die er was. Vooral die kerel van PowNed moet zich kapot schamen. Als ik het voor het zeggen had, had ik die omroep vandaag nog opgeheven.” Volgens Snoek waren de journalisten naar de kerk gekomen uit sensatielust.

Lees ook: Journalisten belaagd, de politie doet weinig

Burgemeester keurt geweld af

Ondertussen heeft de Sionkerk ook een officiële verklaring uitgedaan, waarin alle vormen van geweld worden afgekeurd. De kerk stelt daarin verder dat de aanwezige journalisten de coronaregels overtraden en zich zonder toestemming op privéterrein begaven. „Woorden als; intimiderend, agressief, grensoverschrijdend en tergend zijn hier op zijn plaats”, aldus de kerk.

Burgemeester Cees van den Bos van de gemeente Urk heeft het geweld tegen de pers nadrukkelijk afgekeurd. De ondanks de coronamaatregelen drukbezochte kerkdienst in zijn gemeente noemt hij in een reactie tegenover De Stentor „een eigen verantwoordelijkheid van kerken”. Eerder op maandag sprak SGP-leider Kees van der Staaij van „confrontaties tussen kerkgangers en journalisten”. Hij wees erop dat kerken afstand hebben genomen van het geweld tegen verslaggevers.

keesvdstaaij Kees van der Staaij Hoe onheus we ons ook bejegend voelen, geweld of bedreiging kan en mag daar nooit het antwoord op zijn. Des te triester zijn de confrontaties tussen kerkgangers en journalisten. Terecht hebben kerken hier klip en klaar afstand van genomen. 29 maart 2021 @ 08:53 Volgen

Alwin Uitslag, dominee van de christelijk gereformeerde kerk Eben-Haëzer op Urk, zegt in De Stentor tegen geweld te zijn, maar ook dat journalisten geen incidenten moeten uitlokken. „Respect moet van twee kanten komen. We zitten in een land met een crisis en dan zijn de lontjes kort.”

Lees ook: Vanwege ‘de geestelijke nood’ zit de Sionkerk op Urk weer vol