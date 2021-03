Uitspraak Duits Hof over coronaherstelfonds is opnieuw een koude douche voor de EU

Het is in Brussel inmiddels een vertrouwde plaaggeest. Maar de nieuwste hindernis die het Duitse Constitutioneel Hof heeft opgeworpen, komt wel bijzonder ongelegen.

Vrijdag zette het Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe een voorlopige streep door de Duitse goedkeuring van het Europese coronaherstelfonds. Een definitieve blokkade is dat niet: de komende weken komt het BVG naar verwachting met een nadere uitleg die de Duitse overheid mogelijk toestaat er alsnog mee in te stemmen. Maar vertraging betekent het wel, en dat is het laatste waar de architecten van de Europese investeringsimpuls op zaten te wachten. De uitspraak is voor Brussel bovendien een ongemakkelijke herinnering aan de blijvende Duitse scepsis rond Europese economische integratie.

Het is immers niet voor het eerst dat een uitspraak van het Hof in Karlsruhe zand in de Europese machine strooit. Vorig jaar nog leverde een kritisch oordeel over het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank hoofdbrekens in Berlijn en Brussel op. En eerder dreigde Karlsruhe het ESM-noodfonds al te blokkeren.

Vorig jaar was het juist de ‘draai’ van de Duitse bondskanselier Angela Merkel die de weg opende naar het op grote schaal aangaan van Europese schulden voor een investeringsfonds van in totaal 750 miljard euro. Voordat de Europese Commissie de kapitaalmarkten op kan om dat geld te gaan lenen, moet daarvoor in alle afzonderlijke lidstaten nog officiële goedkeuring gegeven worden, meestal door het parlement. In 16 van de 27 lidstaten gebeurde dat tot nu toe – in Nederland ligt het besluit op dit moment in de Eerste Kamer.

Afgelopen donderdag stemde de Duitse Bondsdag in met het fonds. Maar minder dan 24 uur later stak het BVG daar alsnog een stokje voor en verbood het de Duitse president Frank Steinmeier het besluit daadwerkelijk te ondertekenen.

Lees ook: Een ding is duidelijk aan de coronamiljarden van de EU: het is voor niemand een feestje

Ongeoorloofde risico’s

Het was een oude bekende die in Duitsland de zaak tegen het coronaherstelfonds in gang zette: Bernd Lucke, de hoogleraar macro-economie die met zijn kritiek op de Duitse steun aan de redding van de euro in 2013 aan de basis stond van Alternative für Deutschland. Lucke verliet die rechts-radicale politieke partij in 2015 met ruzie, maar heeft zijn rol als scherp criticus van Europese economische integratie behouden. Met een groepje gelijkgezinden startte hij onder de naam Bündnis Bürgerwillen een procedure bij het Hof in Karlsruhe. Volgens de critici is het herstelfonds in strijd met de Europese verdragen en betekent de schuldopname ongeoorloofde risico’s voor de Duitse schatkist.

Gelijk heeft de groep nu niet gekregen, maar het BVG besloot vrijdag wel dat Duitse goedkeuring van het herstelfonds in de ijskast moet. Naar verwachting volgt de komende weken een uitgewerkt vonnis, waarmee de procedure waarschijnlijk hervat kan worden. In zowel Berlijn als Brussel werd de afgelopen dagen dan ook benadrukt dat het herstelfonds niet in gevaar is. „De Commissie is ervan overtuigd dat het fonds wettig is en dat het Hof zich daar snel bij zal aansluiten”, aldus een woordvoerder maandag. Brussel gaat er nog altijd vanuit de goedkeuringsprocedures vóór eind juni af te ronden, waardoor de eerste fondsen al in de zomer kunnen worden overgemaakt.

Maar vertraging blijft een reële mogelijkheid. En daarmee voedt de Duitse uitspraak de vrees dat het fonds too little, too late komt. Vanuit verschillende EU-landen klonk de afgelopen tijd kritiek dat Brussel te veel voorwaarden aan de gelden stelt en dat uitgave ervan daardoor te traag op gang komen. „We zijn te langzaam, te complex en zitten te zeer vast in onze eigen bureaucratie”, herhaalde de Franse president Emmanuel Macron afgelopen donderdag in verwijzing naar het fonds.

Glans vervaagt

EU-ambtenaren zien die kritiek vooral in het licht van de moeite die het Frankrijk zelf kost om te voldoen aan de eisen die de Commissie aan een herstelplan stelt. Maar iets meer dan een half jaar na het ‘historische’ akkoord over het herstelfonds begint de glans van de Europese investeringsimpuls wel te vervagen. Tegenover het pakket van 1.900 miljard dollar (ruim 1.600 miljard euro) dat de Amerikaanse president Joe Biden onlangs presenteerde, steekt het Europese plan wat bleekjes af. Daar komt bij dat de Amerikaanse gelden veel sneller en directer in de economie worden gepompt.

Met het oog op de Amerikaanse aanpak suggereerde Macron donderdag dan ook dat Europa snel met een aanvulling moet komen. Dezelfde avond hintte ook de nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi op een verdergaande Europese schulduitgifte.

De uitspraak van het BVG een dag later kan wat dat betreft als een koude douche worden gezien. Merkel mag vorig jaar de Rubicon van Europese schulduitgifte zijn overgestoken, de lopende procedure in Karlsruhe laat zien dat de interne Duitse discussie daarover allerminst beslecht is. Binnen de christen-democatische CDU/CSU is blijvende weerstand tegen verdere economische integratie of te soepel begrotingsbeleid. Daarbij komt het verzet in de groep ‘zuinige’ landen, met als belangrijke voortrekker Nederland. Zelfs al laat het Duitse Constitutioneel Hof het coronaherstelfonds voorlopig passeren, een verdere uitbreiding van het gezamenlijke Europese investeringsplan belooft opnieuw een strijd te worden.