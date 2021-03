Twintig jaar na invoering homohuwelijk 20.000 huwelijken gesloten

In twintig jaar tijd zijn in Nederland zo’n 20.000 huwelijken gesloten tussen twee personen van hetzelfde geslacht. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om 19.000 mannen en 21.000 vrouwen die in het huwelijksbootje stapten.

Op 1 april 2001 vonden de eerste huwelijken tussen twee mannen en twee vrouwen plaats in Nederland. In het eerste jaar dat het mogelijk was om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht, trouwden 1,4 duizend mannen en 1,1 duizend vrouwen - meer dan in alle jaren daarna. In 2001 en 2002 trouwden iets meer mannen met mannen dan vrouwen met vrouwen, maar daarna gingen ieder jaar meer vrouwen met een vrouw het huwelijk aan dan mannen met een man. In 2020 werden door de coronapandemie minder huwelijken gesloten dan gebruikelijk.

Het aandeel huwelijken tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is met 45 per duizend gehuwden in Amsterdam het hoogst. Op de tweede plaats staat Nijmegen (35 per duizend gehuwden), daarna volgt Arnhem (28 per duizend gehuwden). In minder stedelijke gemeenten en vooral in de Biblebelt ligt dit aandeel beduidend lager. Op Urk en in Woudenberg is het aandeel met minder dan 1 per duizend gehuwden het laagst.

Niet ieder huwelijk houdt stand: ieder jaar stranden ruim vierhonderd huwelijken van paren van gelijk geslacht. Uit de CBS-cijfers blijkt dat twee vrouwen beduidend vaker scheiden dan twee mannen. Van de vrouwen die in 2010 met een andere vrouw trouwden, was 26 procent op 1 januari 2020 gescheiden. Bij gehuwde mannenparen ligt dat aandeel op 14 procent. Van getrouwde heteroseksuele stellen, scheidt zo’n 16 procent binnen tien jaar.

