Twintig jaar na het eerste 'homohuwelijk' is de blootboot passé

Een op de vijftien Nederlanders definieert zichzelf als niet-hetero. Het besef anders te zijn komt meestal in de puberteit en gaat vaak gepaard met onzekerheid en twijfels: de mal van de heteronormatieve samenleving blijkt immers op jou niet van toepassing. Het betekent voor de meeste lhbti’ers het begin van een langdurige zoektocht, vol vallen en opstaan.

Tijdens die ontdekkingsreis doen niet alleen woorden ertoe, maar ook beelden. Dat was een van de conclusies die journalist Jessica van Geel en ik trokken nadat we voor het boek Als je maar gelukkig bent met twintig Nederlandse homo’s, lesbiennes, biseksuelen en queers hadden gesproken. Opvallend veel mensen vormden een eerste beeld van de regenboogfamilie op basis van televisieflarden die zij thuis, toen ze jong waren, opvingen.

Een van de meest beklijvende fragmenten die werden genoemd, was de blootboot op de jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam die in het NOS Journaal erg vaak langskwam bij items over lhbti’ers. „Veel Marokkaanse Nederlanders zijn nog nooit in aanraking gekomen met lhbti’ers”, vertelde bijvoorbeeld Nassiri Belaraj, oprichter van de stichting Pink Marrakesh. „Mijn moeder zag elk jaar in het journaal die ene blootboot: dat was het enige beeld dat zij had van homo’s.”

Flamboyante beelden

Homobelangenorganisatie COC stuurde in 2008 een boze brief naar de NOS over dit onderwerp: de omroep zou gays vooral negatief portretteren met irrelevante en suggestieve beelden. Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws stelt met klem dat dit anno 2021 niet meer de gang van zaken is: „Maar ik durf wel te zeggen dat we in het verleden gemakzuchtiger zijn omgegaan met de manier waarop we dat soort beelden kozen bij items over minderheden.” De eerste Gay Pride in Amsterdam vond plaats in 1996. „De botenparade was toen een fenomeen, dat had grote nieuwswaarde. En ik snap dat door de collega’s toen de keuze is gemaakt om de meest flamboyante en markante boten te tonen.”

Die beelden belandden daarna in een beeldarchief en kwamen weer bovendrijven als een redacteur later een paar seconden nodig had bij een item over gays. „Pas de afgelopen pakweg vijftien jaar staan we bewuster stil bij de shots die je op zo’n moment kiest”, erkent Gelauff. „Het is te gemakkelijk om bij een item over homo’s op de werkvloer of over het homohuwelijk archiefbeeld van de Gay Pride te plaatsen. We kunnen en mogen daar niet lichtzinnig mee omgaan en praten daar nu langer over dan vroeger. We bedienen per dag miljoenen Nederlanders: dat brengt een flinke verantwoordelijkheid met zich mee.”

Pas de afgelopen vijftien jaar staat het NOS Journaal bewuster stil bij de shots die het bij een item over gays kiest, erkent hoofdredacteur Marcel Gelauff. Foto Simon Lenskens

Meisje met hoofddoekje

Dat gevoel deelt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NU.nl, dat maandelijks ruim 7 miljoen unieke bezoekers trekt. Een van zijn doelen de afgelopen twee jaar was om zowel in onderwerpkeuze als in beelden bij berichten meer diversiteit aan te brengen. „Dat gaat dan niet alleen om lhbti’ers, maar ook om foto’s die bijvoorbeeld meer culturele diversiteit uitstralen. Plaats bij een bericht over relaties ook eens een foto van een homokoppel. Of zet bij een verhaal over smartphones ook eens een foto van een meisje met een hoofddoekje. Het doet de wereld waarin we leven meer recht en het draagt hopelijk bij aan een bredere acceptatie.”

Als het gaat om homo-acceptatie zijn we in Nederland nog niet zover als ik altijd aannam Gert-Jaap Hoekman NU.nl

De koerswijziging valt lezers op, merkt Hoekman. Het gebruik van meer divers beeld leidt tot veel reacties - soms positief, vaak ook negatief. „Bij een artikel over romantiek hadden we een foto van twee zoenende mannen gezet; ik schrok ervan hoeveel boze mails we daarover kregen. Als het gaat om homo-acceptatie zijn we in Nederland nog niet zover als ik altijd aannam.”

Hoekman vindt dat ook NU.nl te lang gemakzuchtig is geweest in de beeldkeuze op het gebied van minderheden. „NRC belt jaarlijks voor een inventarisatie van de diversiteit in de Nederlandse media”, legt hij uit. „Na een paar jaar begon ik mij aan mijn eigen passiviteit te ergeren en ben ik ons beleid tegen het licht gaan houden. Je kunt zeggen: er reageren geen redacteuren met een biculturele achtergrond, daar kan ik niets aan veranderen. Maar je kunt óók actief op zoek gaan naar dat soort verborgen talenten.”

Voortschrijdend inzicht

De hoofdredacteur erkent dat NU.nl deels commercieel belang heeft om meer diversiteit uit te stralen. Maar Hoekman ziet het ook als zijn journalistieke missie om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. „Wij geloven in gratis nieuws en willen heel Nederland vertellen wat er gebeurt in de wereld en waarom. Daarin slaag je niet als je een groot deel, zoals niet-hetero Nederlanders of landgenoten van niet-Nederlandse komaf, niet aanspreekt.”

Ook NRC heeft de afgelopen vijf jaar actief werk gemaakt van de manier waarop minderheden zoals lhbti’ers in beeld worden geportretteerd. „Als we een fotograaf naar de Gay Pride sturen, is onze vraag nadrukkelijk om niet alleen foto’s te maken van de extravagante boten, maar ook van de minder flamboyante gays die feestvieren”, licht Pauke van den Heuvel, plaatsvervangend chef beeldredactie, toe. Beeld is sowieso belangrijker geworden sinds de krant zich meer online is gaan manifesteren. „Het is een kwestie van voortschrijdend inzicht: je wilt minderheden nooit vastpinnen in één stereotiep beeld, hoe herkenbaar dat voor de grote meerderheid misschien kan zijn.”

Bij grote portretten probeert NRC ook niet te refereren aan de geaardheid van een geïnterviewde als daar geen expliciete reden voor is. „Zulke klemtonen zouden we vermoedelijk alleen leggen als iemand bijvoorbeeld als statement een kunstproject over gays heeft gemaakt. Maar de beste manier om diversiteit in de samenleving te tonen, is door er vooral niet steeds de nadruk op leggen.”

Allemaal seksverslaafd

Jo Bardoel is emeritus hoogleraar journalistiek en media. „Ik heb de jaren zeventig nog meegemaakt, toen homoseksualiteit in de media in het verdomhoekje zat”, vertelt hij. „Als het over homo’s ging, werden ze standaard als buitenstaanders in de samenleving geschetst, of werden ze afgeschilderd als seksverslaafd. In dat opzicht zijn we een heel eind de goede kant op gegaan de afgelopen decennia.” Bardoel snapt deels wel dat media soms terugvallen op extravagante beelden als het over de regenbooggemeenschap gaat. „Bij de bestorming van het Capitool in Washington koos ook iedereen het plaatje van die meneer met zijn idiote Vikinghoorns, en niet voor de belager met een wit T-shirt.”

Bardoel, zelf getrouwd met een man, beaamt dat het voor de acceptatie van lhbti’ers vooral belangrijk is dat deze groep vaak buiten de ‘roze context’ op televisie en in kranten te zien is. „In de jaren zestig dachten veel Nederlanders dat alle homo’s waren zoals Albert Mol, omdat dat de enige gay op televisie was. Nu staan er naast een klassieke nicht als Martien Meiland minstens twintig andere smaken. Dan is die ene stereotiepe homo op tv veel minder bepalend.”

RTL-contentdirecteur Peter van der Vorst volgde de representatie van lhbti’ers in de media in de jaren negentig als redacteur voor de GayKrant. Nu hij aan het roer staat van de commerciële zendergroep is meer diversiteit en inclusie een van zijn speerpunten. „Ik denk oprecht dat seksuele diversiteit nauwelijks meer een heikel thema op televisie is, tenzij er misstanden of excessen plaatsvinden. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn. In programma’s als Married at first sight of All you need is love zitten homokoppels zonder dat iemand dat vreemd vindt.”

Van der Vorst heeft het idee dat RTL daarin altijd al een koploper is geweest. „Er werkten hier vanaf het begin in de jaren negentig relatief veel jonge mensen die homoseksualiteit als iets heel normaals zagen. Ik kan mij voorstellen dat daar toen bij sommige omroepen nog anders tegen aangekeken werd.”

Het helpt volgens Van der Vorst dat het personeelsbestand van de zender de afgelopen jaren diverser is geworden. „Diversiteit voor en achter de schermen is nodig om programma's te maken waarin iedereen zich kan herkennen. Ik ben getrouwd met een man en wij hebben een zoon met een donkere huidskleur; het maakt echt verschil als je van dichtbij ziet wat het negatieve effect kan zijn als er onachtzaam met dat soort zaken wordt omgegaan.” De programmadirecteur bevestigt hoe belangrijk het is om als jonge gay op televisie verschillende rolmodellen te zien om je aan te spiegelen. „Ik was als twaalfjarige aanwezig bij een uitzending van Wedden dat? en zag na afloop hoe Jos Brink en zijn vriend Frank elkaar een kus gaven. Ik vond dat zo bijzonder: ik wilde vanaf dat moment heel graag werken in een wereld waar anders zijn als zo gewoon werd ervaren.”

