Twintig jaar cel voor man die vriendin verkrachtte en mishandelde

Een 54-jarige man uit Steenbergen is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor het ontvoeren, verkrachten en proberen te vermoorden van zijn vriendin in 2017. Dat heeft het hof van ‘s-Hertogenbosch maandag besloten. De man is veroordeeld voor poging tot moord, poging tot doodslag, aanranding, verkrachting, vrijheidsberoving en illegaal wapenbezit.

De man en vrouw hadden in 2017 een relatie, tot de vrouw eind augustus zei wat ruimte voor zichzelf nodig te hebben. Toen de vrouw met een groep vrienden naar een café ging, kwam de man ook opdagen. Hij nam haar tegen haar wil mee naar zijn woning, verkrachtte haar en liet haar seksuele handelingen bij zichzelf verrichten die door de verdachte gefilmd werden. Mogelijk wilde hij dit als chantagemateriaal gebruiken, ook wel bekend als ‘revenge porn’. De vrouw werd gedreigd met geweld als ze niet zou doen wat de man zei.

Bij een vluchtpoging viel de man de vrouw aan met een mes, waarbij zij ernstige wonden in haar nek en gezicht opliep. Ook dreigde hij met een pistool en probeerde hij de vrouw te wurgen. Het slachtoffer zette het op een gillen, waarop omwonenden de politie belden. Die konden de man arresteren.

De straf valt één jaar lager uit dan de eis van de rechtbank, waartegen het OM hoger beroep aantekende. Dit omdat uit psychologisch en psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man hoogstens verminderd toerekeningsvatbaar is. Behalve een gevangenisstraf krijgt de man ook tbs met dwangverpleging opgelegd. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 60.000 euro betalen.