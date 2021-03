Twee jaar cel voor per ongeluk doodschieten vriend in Amsterdam

Een 25-jarige man is maandag door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor het per ongeluk doodschieten van zijn goede vriend in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Daarbij kwam in maart vorig jaar de 23-jarige Joey Uiterwijk om het leven. Een 23-jarige medeverdachte die het wapen die dag had meegebracht kreeg één jaar onvoorwaardelijke celstraf. Beide mannen zijn schuldig bevonden aan de dood van hun vriend.

De rechtbank heeft in de straffen meegewogen dat de mannen die dag „geen kwade bedoelingen” hadden. „Dat neemt niet weg dat ze door hun gevaarlijke en onvoorzichtige gedrag wel schuldig zijn aan zijn dood en dat ze de familie van het slachtoffer onbeschrijfelijk veel leed hebben bezorgd. Hiervoor moeten ze dan ook worden gestraft.”

Het OM had tegen de 25-jarige schutter vier jaar celstraf geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De straf valt lager uit omdat roekeloosheid volgens de rechtbank onvoldoende is aangetoond en hij zich niet bewust was van het risico van het „gevaarlijke spel”. Twee medeverdachten, ook twintigers, werden vrijgesproken van dood door schuld en kregen celstraffen tussen de drie en achttien maanden voor verboden wapenbezit.

De vier mannen waren op 14 maart urenlang aan het spelen met een vuurwapen, waarvan ze dachten dat het ongeladen was. Het wapen ging van de een naar de ander, waarbij de munitie erin en eruit gehaald werd. Ook werden video’s en foto’s gemaakt. Toen een van de mannen voor de grap het pistool op Uiterwijk richtte, ging het vuurwapen af en trof hem fataal in zijn hoofd.

Lees ook Het doodschieten van Joey Uiterwijk kent alleen maar verliezers