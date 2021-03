‘Thuis zie je veel beter wat zo’n dj nou precies doet’

„Ik kijk regelmatig livestreams van dj’s of festivals, elektronische muziek. Hoeveel streams ik zie, ligt ontzettend aan de week. Ik volg op Instagram mijn favoriete dj’s, labels, feestjes en festivals, en op die manier kom ik erachter of er iets gaande is. En als ik dan thuis ben, dan zet ik het meestal wel aan. Waar dat precies is, maakt niet zo veel uit. Hoewel het Britse platform Boiler Room wel een uitschieter is, met hun ‘Streaming from Isolation’. Daar hebben een paar van mijn favoriete dj’s vanuit hun huiskamer gedraaid, zoals Job Jobse, Four Tet en Mall Grab. Ik was bijzonder onder de indruk van KiNK, die voor festival Reworks een set draaide tussen zijn bergen synthesizers en mixers. Hij draait geen platen, maar maakt alles live. Tijdens een livestream kun je veel beter zien wat zo’n dj precies doet, en hoe ongelooflijk knap dat eigenlijk is. Dat kan ik dus eigenlijk nog meer waarderen in streamformat.

„Ik kijk niet echt volgens een vast ritueel, maar het is wel zo dat ik altijd goede speakers gebruik. Op een telefoontje kijken, dat lijkt me niks. En ik kijk meestal alleen, hoewel ik mijn passie voor elektronische muziek deel met mijn beste vriend. Dus als hij er is, gooien we ook regelmatig een setje op.

„Dansen bij een stream? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Betalen ook niet. Wel heb ik ooit met een vriend geld opgehaald voor een goed doel met een livestream. Toen hebben we 900 euro voor het Rode Kruis opgehaald met plaatjes draaien.

„Ik kijk streams vooral omdat ik het ontzettend mis dj’s live te zien draaien. De manier waarop een bepaalde vibe wordt opgebouwd en vastgehouden door een dj is gewoon niet te vergelijken met zelf een afspeellijst aanzetten, zelfs als die dezelfde nummers bevat als de dj-set. De juiste dj kan bij mij echt een bepaald euforisch gevoel losmaken.

„Streams maken het gemis minder erg, en tegelijk erger. Enerzijds kan ik me heel makkelijk verplaatsen naar andere tijden, toen er nog wel feestjes waren. Maar het is soms ook frustrerend, zonder andere mensen om je heen om de ervaring te delen. Ik weet wel dat als de clubs weer open mogen, ik zeker naar streams zal blijven kijken. Ook voor corona keek ik al af en toe wat, om nieuwe muziek te ontdekken en inspiratie op te doen. Ik kan gewoon ontzettend genieten van mensen met een uitgesproken muzieksmaak die daar iets vets mee neerzetten.”

Foto Ilvy Njiokiktjien