Soft power uit Qatar: een miljoen voor de sportjournalistiek

De AIPS Awards werden vorige week maandag voor de derde keer georganiseerd door de mondiale organisatie van sportpersbonden. De voice-over sprak aan het begin van de awardshow over sportjournalistiek waar het draait om „passie, moed, integriteit en vrijheid van meningsuiting”. De organisatie noemt de prijzen de ‘Oscars van de Sportjournalistiek’.

Mogelijk gemaakt, en dat wordt minder bombastisch vermeld, door financiering uit Qatar. AIPS-voorzitter Gianni Merlo bedankte vanuit zijn Noord-Italiaanse woonplaats Vigevano in zijn openingsrede de „vrienden van QSPC in Doha”. Verder is de aankondiging van het partnerschap van de Qatar Sports Press Committee (QSPC) beperkt tot een logo onderaan de website van de AIPS Awards.

AIPS is de overkoepelende sportpersorganisatie die opkomt voor werkomstandigheden voor sportjournalisten en namens de pers de officiële gesprekspartner van sportbonden zoals wereldvoetbalbond FIFA en het Internationaal Olympisch Comité. Ook geeft de organisatie de enige sportperskaart uit die vrijwel wereldwijd wordt erkend. Er zijn 160 aangesloten sportpersbonden, waaronder de Nederlandse Sport Pers (NSP).

QSPC is in die zin ‘gewoon’ één van die bonden. Maar wel de belangrijkste. De helft van de inkomsten van AIPS komt sinds 2019 van dit comité uit Qatar, bevestigt Gianni Merlo in een gesprek via Zoom. „Het gaat om één miljoen dollar per jaar. Dat is geen geheim.” Met het geld krijgen jonge journalisten de kans om zich onder de hoede van de AIPS te ontwikkelen, zegt Merlo. „Die hadden anders geen kansen gehad.” Ook kan de AIPS meer slagkracht ontwikkelen om voor journalisten op te komen als die in de verdrukking raken, zegt hij.

Omkoping en uitbuiting

Dat er een sportjournalistenprijs wordt gefinancierd door gelden uit Qatar, is opmerkelijk. De toewijzing van het WK 2022 aan Qatar kwam onder meer onder vuur te liggen door onthullingen over omkoping rond de stemming in 2010 bij het FIFA-bestuur, waarbij Rusland (2018) en Qatar (2022) als winnaars uit de bus kwamen. Dat in Qatar sindsdien duizenden arbeidsmigranten bij aan het WK-gerelateerd werk het leven lieten leidde tot oproepen tot het boycotten van het WK. The Guardian kwam in een recente publicatie op een dodental van 6.500 sinds de toewijzing van het WK, met name bouwvakkers.

De inzendingen voor de AIPS-awards betreffen onderzoeksjournalistieke producties. Over onrecht, corruptie, matchfixing en racisme. Het totale prijzengeld is meer dan 100.000 dollar, toe te wijzen door een vakjury van 12 personen over meerdere categorieën.

Twee winnaars uiten anoniem hun bedenkingen bij de prijs nadat zij via deze krant voor het eerst horen over het partnerschap met de QSPC. Wel willen ze eerst meer weten over hoe het precies zit. Blijkens hun speeches geven de meeste winnaars de 8.000 euro die ze ontvangen toch al weg.

De Australische journalist Tracey Holmes, winnares in de categorie audio, vindt het „fair” om vragen te stellen. Maar ze juicht de Qatarese sponsoring van AIPS toe. Zelf, mailt ze, komt ze uit een land waar „illegale immigranten wederrechtelijk worden vastgezet, waar niet erkend wordt dat het land is onttrokken aan de oorspronkelijk bewoners en we qua percentage mensen van inheemse afkomst in de cel koploper zijn in de wereld.” Dus „ik heb geen stenen om mee te werpen”.

Ze gelooft dat sport verandering kan brengen, maar „niet zonder de kritische blik van onderzoeksjournalisten en anderen.” Juist dat toont Qatar volgens haar aan. Ook mensenrechtenorganisaties bevestigen dat er sinds de eerste onthullingen over uitbuiting verbeteringen doorgevoerd zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Hoog bobo-gehalte

Wielerverslaggever van de NOS Gio Lippens, oud-voorzitter van de NSP en sinds 2020 bestuurslid van AIPS Europa, schrikt van de sponsoring van 1 miljoen dollar. „Ik ken QSPC niet, maar in algemeenheid moet je als persorganisatie niet in deze mate afhankelijk zijn van één donor.” Hij vindt al langer dat met jaarlijkse congressen en een „hoog bobo-gehalte” het verkeerd gaat met het uitgavenpatroon van AIPS.

Het miljoen uit Qatar is op het AIPS-congres genoemd, zegt Merlo. Maar een communiqué kan niet worden getoond. „Invloed op ons beleid is op geen enkele manier mogelijk, laat daar geen twijfel over bestaan”, zegt hij. De overheidscommunicatiedienst van Qatar stuurt een aan de QSPC toe te schrijven antwoord, waarin het sportperscomité wordt omschreven als „een onafhankelijk orgaan” dat „de autonomie en onafhankelijkheid van de AIPS volledig respecteert”. QSPC hoopt dat het partnerschap met AIPS zich zal voortzetten.

In een bericht op de QSPC-website werden de AIPS Awards vorige week betiteld als „belichaming van de integriteit en geloofwaardigheid van journalisten”. Het lijkt Jan Keulen, oud-correspondent in het Midden-Oosten voor verschillende Nederlandse media, een typisch staaltje soft power van Qatar: banden aanhalen, inspelen op westerse waarden. De website van QPSC, merkt hij op, is volgens overheidssjabloon. „In het algemeen geldt in Qatar dat het lastig is om te zeggen waar de staat eindigt en de particuliere sector begint.”

Geen ruimte voor kritische binnenlandse pers

Keulen, die tussen 2011 en 2014 voor het Doha Center voor Media Freedom werkte, spreekt van „contradicties” in het olie- en gasstaatje. De vrijheid voor journalisten bij de op het buitenland gerichte Qatarese mediakanalen Al Jazeera en beIN Sport, staat op gespannen voet met de situatie in Qatar zelf. „Voor binnenlandse media is er geen vrijheid of ruimte voor kritische, onafhankelijke journalistiek. Dat ligt niet alleen aan het regime. Er is ook een grote conservatieve stroom in de bevolking die daar weerstand tegen biedt.”

Volgens Sabrina Bennoui van Reporters Sans Frontières is „gebrek aan onafhankelijkheid” voor journalisten en mediaorganisaties „de zwakke plek in Qatar”. „Door de afhankelijkheid van de Emir of zijn familie bestaat er een fundamenteel probleem op het gebied van persvrijheid en zelfcensuur.”