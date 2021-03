Ik, conducteur bij de NS, ben aan het werk op het traject Delft-Den Haag Centraal. Direct na vertrek uit Delft kom ik in gesprek met een vrouw, die graag een reisadvies wil. Ik vraag wat haar bestemming is. Ze moet naar station Laan van NOI. Ik adviseer haar: „Mevrouw, u kunt het beste overstappen op station Den Haag Holland Spoor, fijne reis verder.” Dan merkt zij aarzelend op: „Eigenlijk ga ik helemaal niet naar Laan van NOI. Ik had gewoon zin in een praatje.”

