Rechter: over ‘Chora’ veel onbekend

De Nederlandse staat „betreurt het zeer” dat bij de verdediging van de Chora-vallei in Afghanistan , in 2007 burgerslachtoffers zijn gevallen. Maar de „ernstige verwijten” van de eisers, die de staat verwijten „blind” en „niet proportioneel” geweld te hebben gebruikt, zijn „ongegrond”, aldus de staat. Dat betoogde de landsadvocaat in de rechtbank in Den Haag. Ook beroept de staat zich erop dat de zaak is verjaard.

Maandag begon de rechtszaak die vier slachtoffers van Nederlandse luchtaanvallen in Afghanistan, bijgestaan door mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld, aanspanden tegen de Nederlandse staat. In de nacht van 16 op 17 juni 2007 verwoestten bommen hun qala, een verzameling woonhuizen. Familieleden kwamen om of raakten zwaargewond.

De aanval was onderdeel van wat de ‘slag bij Chora’is gaan heten. In vier dagen verdreven Nederlandse militairen Taliban-strijders uit de Chora-vallei, in de Afghaanse provincie Uruzgan. Er vielen zo’n 250 doden, onder wie naar schatting ruim 80 burgers. Nederland was daar met een grote militaire missie en kreeg al maanden berichten dat vijandelijke strijders de strategische gelegen verzameling gehuchten wilden aanvallen en innemen. Nederland besloot te vechten om Chora te behouden en zette een pantserhouwitser, waarmee granaten over een grote afstand werden afgeschoten, en gevechtsvliegtuigen in.

De staat verweerde zich tegen alle aantijgingen: het geweld zou niet ingaan tegen het humanitair oorlogsrecht, zoals Zegveld betoogde, en het zou proportioneel zijn geweest. „De geloofwaardigheid van de missie in Uruzgan en terugtrekking zou onaanvaardbare risico’s voor de burgerbevolking met zich meebrengen”, aldus de landsadvocaat.

Uit nieuwe stukken die het ministerie van Defensie vrijgaf, blijkt dat de huizen van de slachtoffers niet door de veel bekritiseerde inzet van de pantserhouwitser zijn getroffen, maar door bommen van een F-16, later in de nacht. Ook bracht het ministerie stukken in waaruit blijkt dat de slachtoffers in 2007 al door Defensie financieel zouden zijn gecompenseerd. Alleen: het bewijs dat dit geld ook is uitbetaald, ontbreekt.

Maar het belangrijkste verweer van de staat ging over het doelwit: de qala. Die is inderdaad gebombardeerd en met een goede reden, betoogde de landsadvocaat: het was door de Nederlandse militairen aangemerkt als vijandelijk. Op de vroege ochtend van 16 juni zouden militairen zijn beschoten vanuit het complex.

Verouderd

Was die informatie, bijna een etmaal later, niet zo verouderd dat het afwerpen van bommen tegen half vier ’s nachts niet langer gerechtvaardigd was, vroeg Zegveld? Die vraag kwam centraal te staan in de inhoudelijke behandeling van de zaak, die bijna de hele maandag duurde: wat waren precies de inlichtingen waarop Nederland die specifieke luchtaanval rechtvaardigde? Het antwoord op aanvullende vragen hierover moest de landsadvocaat schuldig blijven.

Volgens de staat zou het geweld proportioneel zijn geweest

Volgens een aanwezige Nederlandse militair, die indertijd vanuit kamp Holland op basis van inlichtingen aan de Nederlandse commandant adviseerde of er kon worden aangevallen of niet, móét er aanvullende informatie aan te pas zijn gekomen. Hij was niet aanwezig bij deze specifieke aanval, maar sprak op basis van zijn algemene ervaringen, ter ondersteuning van de staat. „Alleen op basis van recente inlichtingen voerden we zo’n bombardement uit”, zei hij. Dat gold al helemaal voor dit geval. „Normaal is de inzet het liefst minimaal”, zei hij. „Maar in dit geval is besloten dat het noodzakelijk was zeven bommen op de qala af te werpen.”

Het totale verweer kon de rechtbank niet overtuigen. Die heeft de staat gevraagd om een reconstructie en aanvullend onderzoek naar de specifieke inlichtingen waarop die aanval van half vier ’s nachts is gebaseerd. Ook wil de rechtbank weten of de vergoeding van tienduizend euro daadwerkelijk is uitbetaald. Zegveld zal meer duidelijkheid moeten geven over de identiteit van de slachtoffers – officiële identiteitsbewijzen ontbreken. De zaak gaat verder op 2 juni.