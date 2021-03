Overtuigend zien we ‘The Serpent’ als manipulatief meesterbrein

Sommige oudere lezers zullen er nog over gereisd hebben: de hippie trail van Istanbul via Iran en Afghanistan naar India, Nepal of Thailand. In de jaren zestig en zeventig maakten duizenden mensen de tocht, waarbij zij vooral dachten aan vrede, (vrije) liefde, drugs, spiritualiteit en mooie bestemmingen – en niet aan risico’s.

Op dergelijke dromerige doelwitten had de Franse seriemoordenaar en meesteroplichter Charles Sobhraj (1944) het gemunt, over wie misdaadserie The Serpent werd gemaakt die vrijdag op Netflix verschijnt. Zeker van twaalf toeristen wist hij het vertrouwen te winnen, om ze vervolgens te vermoorden. Meerdere malen ontsnapte hij aan vervolging, maar de onvermoeibare inzet van de jonge Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg kostte de ‘Bikini Killer’ of ‘Serpent’ eindelijk de kop.

Dat ging niet vanzelf. Knippenberg (Billy Howle) komt Sobhraj op het spoor nadat twee Nederlandse toeristen worden vermoord in Thailand, waar hij gestationeerd is. Omdat de politie de zaak weigert te onderzoeken, neemt hij die taak op zich – tot ongenoegen van zijn ambassadeur.

De gedrevenheid van Knippenberg maakt dat de kijker met hem meeleeft. Zijn klopjacht met steeds nieuwe Aha- en O nee-erlebnisse houden de aandacht vast in de verder wat slome serie. Het stuntelige, wat onhandige karakter van Knippenberg wordt goed gespeeld – maar wanneer het tijd is voor vuisten op tafel en dramatische dialoog is het acteerwerk zwak, op het storende af. Het geïmiteerde Nederlands-Engelse accent van de Britse acteur die Knippenburg speelt is vermakelijk, maar de paar zinnen Nederlands die hij spreekt zijn zo potsierlijk dat het paardenmiddel nasynchronisatie misschien beter was geweest.

De boeven komen beter uit de verf. De koele, calculerende blik van Sobhraj (Tahar Rahim) blijft tot het einde een ijzingwekkende ervaring. Overtuigend zien we ‘het Serpent’ als manipulatief meesterbrein, die zowel zijn slachtoffers als handlangers met slimme psychologische trucs om zijn vinger weet te wenden. Het mooist komt dat tot uiting bij zijn trawant annex geliefde Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman), die belichaamt hoe samenwerken met een emotioneel uitgeschakelde con man ook een strijd met jezelf is. Wel blijft soms vaag wat de motieven voor de moorden zijn. Het is duidelijk dat Sobhraj psychopatische trekken heeft, maar de kick die hij van het oplichten van hippies krijgt zien we niet terug bij het moorden.

Het continu schakelen tussen verschillende tijdvakken werkt om de spanning op te bouwen – die alsnog slechts enkele keren om te snijden is – maar werkt vooral hinderlijk en verwarrend. Het plot bevat genoeg spektakel, maar toch slepen de afleveringen zich traag voort. Hoewel de schurken het beste acteerwerk leveren, wordt het plot bij hen al snel monotoon en voorspelbaar. De serie was vermoedelijk beter gebaat bij de helft van de huidige acht uur.

Misdaadserie

The Serpent. Regie: Tom Shankland en Hans Herbots. Met: Tahar Rahim, Jenna Coleman en Billy Howle. Te zien op Netflix en BBC iPlayer.

●●●●●