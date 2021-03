Nieuwe krant zet zich af tegen linkse babyboomers

Het is inderdaad wel heel gewaagd, geeft de jonge hoofdredacteur toe. Wie begint er nu een nieuwe krant in Italië, terwijl alle kranten hier hun oplages zien teruglopen? Midden in de pandemie nog wel? En dan ook nog op papier, naast een website? Maar voeg een verbolgen tachtiger met een flinke zak geld bij een groep idealistische jongeren die zijn uitgekeken op ‘babyboomer’ linksigheid, en je hebt een nieuwe krant.

Domani heet hij, morgen. In september voor het eerst verschenen, nu met een oplage van 20.000, de helft abonnees. De krant ziet er veel rustiger uit dan de toonaangevende bladen en selecteert: liever twee goed-uitgezochte achtergrondverhalen dan tien stukken vol vermoedens. Domani verschijnt elke dag.

„Wij willen een krant zijn die vertelt waarom iets gebeurt’’, zegt hoofdredacteur Stefano Feltri (36). „We willen ook ruimte geven aan frisse nieuwe stemmen, mensen tussen de 25 en de 40 die zich al wel hebben bewezen maar in het gesloten journalistieke wereldje niet aan bod komen. We willen geen krant voor ouderen geschreven door ouderen zijn. Daarvan zijn er al meer dan genoeg.”

Paradoxaal genoeg komt de krant voort uit de rebellie van een vader tegen zijn zoons. Het startkapitaal komt van de nu 86-jarige Carlo De Benedetti, een legendarische ondernemer, in positieve en minder positieve zin – en aartsvijand van mediamagnaat Silvio Berlusconi. De Benedetti was decennialang de belangrijkste geldschieter van de centrum-linkse krant La Repubblica. In 2012 droeg hij zijn aandelen over aan z’n drie zoons. Maar hij is niet tevreden over koers en toon van de krant en probeerde vergeefs de controle terug te krijgen. Toen La Repubblica onder nieuwe eigenaars opschoof richting centrum, vond hij het tijd voor een nieuwe linksgeoriënteerde krant. De Benedetti heeft geen industriële belangen meer, wel een groot kapitaal, en wil iets nalaten, vertelt Feltri. Hij heeft een startkapitaal van tien miljoen beschikbaar gesteld, waarvan volgens Feltri 2,5 tot 3 miljoen is overgemaakt.

Lezersbijdragen

Wat is er zo nieuw aan de krant? Om te beginnen het uiterlijk. Twaalf geblokt opgemaakte pagina’s, nauwelijks graphics – Domani heeft geen vormgever. Op de voorpagina één of twee stukken en niet de teasers waarmee kranten als La Repubblica (oplage 357.000) en de Corriere della Sera (440.0000) van hun voorpagina een grabbelton maken. „Wij willen lezers die de krant echt lezen, niet alleen maar bladeren”, zegt Feltri. Er zijn ook nauwelijks advertenties: Feltri zegt dat de grote adverteerders in de landelijke kranten vooral staatsbedrijven zijn die proberen op deze manier invloed uit te oefenen.

Feltri noemt de politieke koers van de krant „nieuw progressief’’. Met de centrum-linkse Democratische Partij heeft hij weinig op. „Dat is het oude links van de babyboomers. Wij willen de krant zijn voor jongeren die het milieu centraal stellen, duurzaamheid.”

De krant vraagt de lezers waar ze meer over willen weten. En: zijn ze bereid daar iets apart voor te betalen? De rompredactie van een vijftiental mensen kan niet alles uitzoeken, maar afgelopen maanden zijn regelmatig freelancers ingehuurd om in zo’n door lezers geïnitieerd thema te duiken. Zo verschenen artikelen over een milieuschandaal, intensieve varkenshouderij, een bouwschandaal.

„Het is heel bemoedigend als mensen dan iets overmaken, al is het soms maar een paar euro, omdat ze iets uitgezocht willen zien.”

Bij een grotere affaire met landelijke uitstraling, de vervuiling en toekomst van een grote staalfabriek in de Zuid-Italiaanse havenstad Taranto, is de krant zelf begonnen met tijdrovende onderzoeksjournalistiek. Op de website worden belangstellenden aangemoedigd tot een extra bijdrage om hier dieper op in te kunnen gaan.

Met te weinig geld voor een redactie vol specialisten, maar ook uit overtuiging, kiest Feltri voor een breed palet aan auteurs. Journalisten, maar ook wetenschappers of mensen die op een andere manier expert zijn op een bepaald gebied.

„Italië is in veel opzichten een conservatief land, zowel op links als op rechts”, zegt Feltri. „Wij zijn de krant voor wie gelooft dat Italië beter en anders uit de crisis kan komen. Niet door de privileges te verdedigen die zijn opgebouwd, maar door open te staan voor de nieuwe mogelijkheden die bijvoorbeeld de technologie biedt. Niet het verleden vieren, maar de toekomst.”