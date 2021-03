Nederland in 2021: niemand is een tweederangs mens

De coronacrisis heeft veel mensen in de financiële problemen gebracht. Medewerkers in de horeca, studenten en zzp’ers hebben massaal inkomen moeten inleveren, menige ondernemer vreest voor een faillissement.

Martijn van Leerdam is dominee in de Protestantse Kerk Amsterdam. Hij schreef deze bijdrage op persoonlijke titel.

In veel gevallen is er voor hen voorzien in een, al dan niet voorlopige, oplossing. Zo heeft de Rijksoverheid voor tientallen miljarden euro’s steunmaatregelen getroffen. En ook gemeenten trokken de portemonnee. Amsterdam, bijvoorbeeld, voorziet in steun voor economisch daklozen, mensen met problematische schulden, zzp’ers en kinderen in achterstandsmilieus.

Bij al die maatregelen blijft één groep buiten beeld: ongedocumenteerden. Zij hebben geen recht op de WW, de bijstand of een sociale huurwoning. Voor hen kan een werkgever geen TOZO-uitkering aanvragen en kan de schuldhulpverlening geen regeling treffen met hun schuldeisers. Er zijn veel vangnetten, maar niet voor hen.

Banen opgedroogd

Veel ongedocumenteerden hadden tot voor kort een baan. Zij werkten als schoonmaker, bij particulieren of in het hotelwezen. Vanwege de coronacrisis zijn veel van deze banen opgedroogd. Werkgevers maken zich gemakkelijk van ongedocumenteerden af.

Er zijn veel vangnetten maar niet voor hen

Er is één hulpbron die er altijd nog is, buiten de officiële instanties om. Die is er voor iedereen die in diepe armoede terechtgekomen is: de Voedselbank. Maar omdat ongedocumenteerden niet over de juiste papieren beschikken, is voor hen zelfs de Voedselbank een no-go area.

Omdat niemand anders het doet, springen liefdadigheidsinstellingen bij. Zo staat er sinds het begin van de coronacrisis elke vrijdagmiddag een lange rij mensen voor de Pauluskerk in Osdorp. Daar is een alternatief voedseluitdeelpunt voor ongedocumenteerden. In Amsterdam is dat één van de zeldzame plekken waar zij nog terecht kunnen voor een boterham.

Lees ook: 7 jaar illegaal in Nederland: ‘Het leven gaat verder, ook als je geen papieren hebt’

De meeste Nederlanders zullen de stelling onderschrijven dat alle mensen gelijkwaardig zijn. Wanneer een wet indruist tegen de Universele Rechten van de Mens, zijn de meeste mensen van mening dat die wet moet worden aangepast. Burgemeesters, politici en de Koning roepen in koor op tot omzien naar elkaar en barmhartigheid.

Menswaardigheid voorop

Bij ongedocumenteerden komen we voor een dilemma te staan. Wat doen we als het een omstreden groep betreft? Wat als de hulp aan zo’n groep mogelijk onwenselijke gevolgen heeft, zoals de gevreesde ‘aanzuigende werking’ van asielzoekers? We zien allemaal dat de situatie van ongedocumenteerden lijnrecht ingaat tegen onze waarden. En toch laten we het na om er iets aan te veranderen.

Als we het erover eens zijn dat menswaardigheid voorop moet staan, dan moeten we aan een oplossing gaan denken. Bij de meeste maatschappelijke problemen is dat een heidens karwei. Maar hier is het makkelijker dan het lijkt.

In antwoord op armoede en dakloosheid bestaan doordachte regelingen. Dat ongedocumenteerden daarvan worden uitgesloten, is alleen een administratief probleem. Door voorwaarden te verbreden en bestaand beleid inclusief te maken, kunnen deze regelingen worden benut om deze kwetsbare groep toch het vangnet te bieden dat ieder mens verdient. Het is een kleine ingreep met het herstel van serieus onrecht als winst.

Bij verkiezingen hebben ongedocumenteerden geen stem. Maar voor volksvertegenwoordigers en stemgerechtigden is elke verkiezing, elk wetsvoorstel en elk formatieplan een nieuwe kans om zich uit te spreken voor menswaardigheid. In het Nederland van 2021 zouden er geen tweederangs mensen moeten zijn.