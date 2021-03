Na maanden nog uitgeput na een stukje fietsen

Tijdens de tweede coronagolf, in september, raakte Rutger Jongejan (44) besmet met het coronavirus. Hij is ambulancechauffeur en had veel patiënten opgevangen en vervoerd. Altijd in beschermend pak. Maar nu belde de leiding: een van de patiënten die je gisteren vervoerde, blijkt Covid-19 te hebben. Niet gemeld. Je was niet volledig beschermd. Laat je testen.

De testuitslag was nog niet binnen of Jongejan werd ziek. Hoge koorts, benauwd, krampen in al zijn spieren, hoofdpijn, moe. „Ik wist het meteen.” Dat duurde twee weken. Het zuurstofgehalte in zijn bloed schommelde rond de 87 procent, (gezond is boven de 95 procent).

Zes maanden later kan hij nog steeds zijn werk niet hervatten. Hij traint, neemt zijn rust, doet steeds meer: 24 uur per week schrijft hij mee aan opleidingen voor zijn werkgever. Maar ambulance rijden, mensen opvangen, reanimeren en alles wat erbij komt kijken: hij kan het niet. Terwijl hij het zo graag doet. „Ik heb laatst bij de opleiding een pop gereanimeerd. Ik moest stoppen want mijn hart sloeg compleet op hol. Dat gebeurt bij elke inspanning. Ik was bij het wandelen altijd als eerste boven aan de berg. Dat zal nu niet zo zijn.”

Ze waren fit, sportief, vielen buiten alle kwetsbaarheids-statistieken. Ze kwamen niet in het ziekenhuis door Covid-19 en gingen er niet aan dood. Ze zijn dus niet in díe cijfers te zien. En toch lijden naar schatting 15.000 Nederlanders (1,5 procent van de 1 miljoen besmette mensen) al maanden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Uit een Britse studie onder 4.000 gebruikers van een app die positief getest waren en wekelijks hun Covid-symptomen registreerden, bleek dat een op de twintig langer dan acht weken klachten hield, en een op de vijftig langer dan 12 weken. Dat zijn de long-Covid-patiënten.

Hart gaat tekeer

Josette Götz (52) was begin december een dag of vier ziek van Covid-19. „Ik heb een keer echte influenza gehad en dat was veel erger.” Dus na tien dagen ging ze weer wat werken, best rustig aan, op de middelbare school waar ze Nederlands geeft. Ze was wel vermoeider dan normaal, maar het ging nog.

De klap kwam na de kerstvakantie, toen ze weer vier dagen per week ging werken. „Ik stortte compleet in. Pijn in mijn longen, hartkloppingen – dag en nacht. Bij de minste inspanning ging mijn hart tekeer, werd ik heel moe of deden mijn longen pijn. Als ik twee uur had nagekeken – ik heb eindexamenkandidaten – kreeg ik pijn bij het ademen. Zo gek.”

En dan die vermoeidheid. „Een nare, agressieve, chagrijnige vermoeidheid. Ik moet na een stukje fietsen al huilen van vermoeidheid. Ik ben een fanatieke sporter, maar ik kan nu maar vier minuten lopen op de band. En schaatsen in januari? Twee minuten.”

In oktober is het netwerk ‘C-support’ opgericht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, naar het voorbeeld van Q-support, dat zes jaar na de uitbraak van Q-koorts werd opgericht. Het netwerk steunt patiënten en verzamelt en deelt kennis over de nieuwe ziekte.

Sommige Q-koortspatiënten waren bij de oprichting van Q-support hun baan al lang kwijt, moesten hun bedrijf verkopen en waren verwikkeld in procedures met het UWV, schrijft C-support. „Een situatie die we met C-support hopen te voorkomen.” Volgens C-support zijn de meeste long-covid-patiënten tussen de 20 en 70 jaar; de jongste is 14, de oudste 82.

Longarts Gert-Jan Braunstahl, die werkt in het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam, vertelt „poli’s vol” te hebben met deze patiënten. „Objectief is er weinig te vinden met een CT-scan of ander onderzoek. Maar iedereen beschrijft dezelfde klachten: moe, hoofdpijn, longpijn en hartkloppingen.” De oorzaak? „De hypothese is dat er op het niveau van de bloedsomloop door de kleinste bloedvaten verminderde doorstroming is.” Medicijnen zijn er niet; hij schrijft langdurige fysiotherapie voor, die geleidelijk verbetering oplevert. Uit een Nederlandse studie blijkt dat het virus de wanden van bloedvaten kan beschadigen. Dat kan de toevoer van zuurstof nadelig beïnvloeden.

Twee uur werken

Sommige mensen denken dat haar klachten psychisch zijn, vertelt lerares Götz. „Echt niet. Ik hou van mijn werk en mijn leven. Alleen het feit dat er geen prognose is hoe lang dit gaat duren, maakt het psychisch wel zwaar.” De school waar ze werkt is begripvol. Twee uur per dag geeft ze nu les.

Rutger Jongejan heeft ook geluk met zijn werkgever. Die is geduldig. Dat geldt niet voor alle zorgmedewerkers die Covid opliepen. Uit een inventarisatie van C-support blijkt dat „nogal wat zorgmedewerkers” lastig kunnen aantonen dat zij besmet zijn tijdens het werk. „Daardoor komen ze niet in aanmerking voor de regelingen die bestaan omtrent beroepsziekten en gederfde inkomsten.”

Veel long-Covid-patiënten hebben volgens C-support grote financiële zorgen. Veel twintigers en dertigers, zonder vast arbeidscontract, leverden afgelopen jaar al 30 procent van hun inkomen in, zegt C-support. De meeste zzp-ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat die duur zijn voor zelfstandigen.

Een groep professionals en patiënten werkt aan een brochure voor bedrijfsartsen, huisartsen en verzekeringsartsen zodat zij meer inzicht krijgen in de klachten.

Er is geen peil op te trekken wie long-Covid krijgt. Josette Götz besmette haar moeder. Die werd ziek maar is alweer fit. Götz zelf en Rutger Jongejan zijn er nog niet klaar mee. Jongejan heeft pas sinds een maand zijn geur en smaak weer een beetje terug. „Hoewel ik dingen die ik lekker vond, nu vies vind.”