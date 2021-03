Miljoenenboete voor Franse farmaceut om gevaarlijke afslankpil

Een rechtbank in Parijs heeft de Franse farmaceut Servier maandag schuldig bevonden aan misleiding en doodslag vanwege een afslankpil die in verband wordt gebracht met zeker vijfhonderd sterfgevallen. Dat melden Franse media maandag, waaronder Le Monde. Het bedrijf, dat een boete moet betalen van 2,7 miljoen euro en honderden miljoenen aan schadevergoedingen, heeft de productie van het middel volgens de rechter niet snel genoeg gestaakt. Daardoor is het bedrijf nalatig geweest. De zaak wordt beschouwd als een van de grootste medische schandalen in de geschiedenis van het land. Het megaproces, waarbij meer dan 6.500 eisers en vierhonderd advocaten betrokken waren, strekte zich uit over tien maanden.

De pil, Mediator, werd in 1976 op de markt gebracht voor de behandeling van diabetes maar werd daarnaast veel voorgeschreven als eetlustremmer. Het middel is door ongeveer vijf miljoen mensen gebruikt gedurende de 33 jaar dat het op de markt was. In november 2009 werd het middel door de Franse Geneesmiddelenautoriteit verboden, onder meer omdat het ernstig hartfalen zou veroorzaken. Dit terwijl artsen al in de jaren negentig waarschuwden voor het middel. In Nederland is het middel nooit op de markt geweest.

Bijwerkingen verzwegen

Tijdens de zaak stond onder meer de vraag centraal: hoe heeft een farmaceut jarenlang ongestoord gevaarlijke pillen op de markt kunnen brengen? Volgens justitie heeft Servier willens en wetens de gevaarlijke bijwerkingen van dit medicijn verzwegen en de financiële belangen zwaarder doen wegen dan de gezondheid van gebruikers. De farmaceut heeft zich altijd verweerd tegen beschuldigingen van opzet; voor 2009 zou het bedrijf „geen significant risico” voor de volksgezondheid hebben gezien. Wel erkende de farmaceut „een deel van de verantwoordelijkheid” in deze „menselijke tragedie”.

De rechtbank legde verder een voorwaardelijke celstraf van vier jaar op aan de voormalig topman van het bedrijf, Jean-Philippe Seta. Zijn rechterhand en oprichter van het bedrijf, Jacques Servier, werd jaren geleden al aangeklaagd in de zaak, maar stierf in 2014.