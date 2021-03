Migranten varen op opblaasvlotten de VS in

Op opblaasbare vlotten arriveerden afgelopen week ruim honderd migranten uit voornamelijk Centraal-Amerikaanse landen in de Verenigde Staten. Met behulp van mensensmokkelaars varen ze de Rio Grande over, om in Texas aan te komen in de hoop op een beter leven. De afgelopen drie maanden is de toestroom van migranten flink toegenomen. Met name de afgelopen week zijn er veel minderjarige vluchtelingen op de grens afgekomen.