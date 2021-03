Michelinsterren uitgereikt: twee sterrenrestaurants meer dan vorig jaar

Nederland telt dit jaar 113 sterrenrestaurants, twee meer dan vorig jaar. Michelin reikte maandag de sterren uit via een online ceremonie. Het leverde geen grote verrassingen op, omdat de lijst zaterdag al via de app uitlekte.

Restaurants Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen en De Librije in Zwolle behouden hun drie sterren. Er zijn twee nieuwe restaurants met twee sterren: 212 in Amsterdam en Brut 172 in het Limburgse Reijmerstok. Edgaras Razminas van tweesterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen mag zich sommelier van het jaar noemen. De prijs voor beste service ging naar Cindy Borger van De Groene Lantaarn in Staphorst. Er was ook een prijs voor jong talent: die mocht de Australische chef Alex Haupt van restaurant 101 Gowrie in Amsterdam in ontvangst nemen.

Tijdens de uitreiking werd teruggeblikt op afgelopen weekend. Door technische problemen in de nieuwe app van Michelin was de nieuwe selectie restaurants al zichtbaar. Het ging om De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder en Wils in Amsterdam, Pieters in Bergambacht, Meliefste in Wolphaartsdijk (Zeeland) en Tilia in Etten-Leur.

Duurzaamheid

Voor het eerst reikte Michelin ook Green Stars uit, voor duurzame gastronomie. Die gingen naar De Librije in Zwolle, Het Seminar in Zenderen (Overijssel), De Kas in Amsterdam, Aan Sjuuteeänjd in Schinnen (Limburg), Lokaal in Doetinchem, ONE in Roermond en De Nieuwe Winkel in Nijmegen.

Omdat &Moshik in Amsterdam gesloten is, verliest het beide sterren. Dat geldt ook voor de eensterrenrestaurants Lucas Rive in Hoorn, Niven in Rijswijk, De Vrienden van Jacob in Santpoort en De Heer Kocken in Vught, die allen het afgelopen jaar de deuren sloten. Ook de Karpendonkse Hoeve in Eindhoven raakt zijn ster kwijt, dat is onlangs verkocht.

Lees ook: Michelin-hoofdinspecteur Werner Loens: ‘We hebben tijd ingehaald door ook in het weekend te gaan eten’