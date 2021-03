Michelin is gul met zijn sterren, maar voor de chefs is het vooral ‘overleven’

Als Michelin beoordeeld zou worden zoals zijn inspecteurs restaurants beoordelen, zou de culinaire gids nu waarschijnlijk een ster kwijt zijn. Nadat zaterdag via de nieuwe restaurant-app de winnende restaurants uitlekten, volgde maandag een chaotische, officiële live-uitreiking, te volgen was op YouTube.

De chefs, die online op het podium werden gehesen, waren echoënd te horen, helemaal onverstaanbaar of afwezig. Opmerkingen uit de regiekamer waren voor iedereen hoorbaar.

Cynisch gezegd verliep de presentie in stijl, in een voor de horeca dramatisch jaar. Anderzijds zou de jaarlijkse viering van fine dining nu meer glans verdienen. Juist dit jaar kunnen de sterren de chefs een vliegende start geven als ze later dit jaar weer gasten mogen ontvangen, zei Dennis Huwaë van het Amsterdamse Daalder (1 ster) zaterdag al tegen NRC. Waar eerder wel eens gemord werd over de behoudende keuzes van Michelin, was er dit jaar niemand die zijn ster inleverde.

Acht groene sterren

Dat Michelin dit jaar gul is, was zaterdag al in de Guide Michelin-app te zien. Brut172 in het Limburgse Reijmerstok kreeg in één klap twee sterren, Restaurant 212 in Amsterdam kreeg een tweede ster, acht andere ontvingen hun eerste ster: De Nieuwe Winkel in Nijmegen, Kasteel Heemstede in Houten, Zeezout in Rotterdam, Daalder en Wils in Amsterdam, Pieters in Bergambacht, Meliefste in Wolphaartsdijk en Tilia (voorheen De Zwaan) in Etten-Leur.

Ook chefs die er al bijna niet meer op durfden te hopen, werden dit jaar beloond. Zoals Patrick van ’t Hart uit Rotterdam zei: „Ik dacht al: ben ik nou traag van begrip of zijn jullie dat?” Na 23 jaar zag hij met Zeezout zijn droom alsnog uitkomen.

Emile van der Staak, met zijn oriëntatie op groente, had ook geen ster verwacht voor De Nieuwe Winkel. Hij was als een van de weinigen goed te verstaan toen hij zei: „Ik hoop dat de glans van deze ster een baken is voor mensen die verandering voor ogen hebben: een toekomst met planten.”

De Nieuwe Winkel was een van de acht restaurants die een ‘groene ster’ kregen, een nieuwe categorie voor restaurants die duurzaam werken, bijvoorbeeld met lokale seizoensproducten, meer groenten, minder vlees, of zoals bij Van der Staak, met wat het voedselbos te bieden heeft.

Prijzen waren er verder voor de beste sommelier (Edgaras Razminas van De Lindenhof in Nuenen) en de beste service, voor gastvrouw Cindy Borger van De Groene Lantaarn in Staphorst. Dertien nieuwe restaurants kregen een ‘Bib Gourmand’ voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

De Nederlandse Michelin-gids telt nu 113 sterrenrestaurants, twee meer dan vorig jaar. De Librije en Interscaldes behielden hun drie sterren, er zijn achttien tweesterrenrestaurants en 93 met één ster.

Bij de presentatie ging Gwendal Poullennec, directeur van Michelin, kort in op de vraag of de gids dit jaar wel had moeten verschijnen. Juist nu kunnen de chefs een steuntje in de rug gebruiken, zei hij. Ondanks twee lockdowns dineerden de inspecteurs evenveel als in voorgaande jaren.

Michelin nam dit jaar geen sterren af van minder presterende restaurants. Nederland verloor wel acht sterren doordat restaurants hun deuren sloten, waaronder Niven in Rijswijk en Lucas Rive in Hoorn. Ook voor tweesterrenrestaurant &Moshik in Amsterdam was corona de nekslag.

Hoewel veel restaurants terugveerden met thuismaaltijden op sterrenniveau, was de pijn van het afgelopen jaar voor de bekroonde chefs bij de presentatie niet altijd te verbergen. Toen chef Alex Haupt van het Amsterdamse 101 Gowrie de bokaal voor jong talent aannam en hem werd gevraagd wat zijn plannen zijn, antwoordde hij, zonder nadenken, met een strak gezicht: „Overleven.”