Merkel onder druk door grillig coronabeleid

Bondskanselier Merkel, zondagavond 28 maart, in het tv-praatprogramma Anne Will. Foto EPA/NDR

Zes maanden voor het einde van Angela Merkels kanselierschap wordt er openlijk getwijfeld aan haar autoriteit. Zondagavond bij de ARD, een jaar na de eerste Duitse lockdown, moest ook Merkel zelf erkennen: hoe tot dusver tot de coronamaatregelen is besloten, door de kanselier in samenspraak met de minister-presidenten van de zestien deelstaten, heeft zijn langste tijd gehad. Het gaat te langzaam en te inefficiënt, het resultaat komt te laat en is te vaak een compromis. Oftewel: Merkel moet meer regie nemen in de crisis, ook als het Duitse federalisme daar in de kern tegen is gekant.

Vorige week culmineerde de grillige Duitse coronabestrijding in de verontschuldigingen van Merkel aan alle burgers, vanwege de „onzekerheid” die was gecreëerd met het plan van de „paasrust”, een vijf dagen durende lockdown met Pasen. Na een golf van kritiek werd het plan amper 24 uur na bekendmaking schielijk ingetrokken. Het plan was ontstaan tijdens een elf uur durende top tussen kanselier en minister-presidenten, waarin allen met eigen eisen kwamen. Het plan bleek behalve onuitvoerbaar ook ineffectief.

Premature reputatie

Duitsland worstelt in de pandemie met de grote zelfstandigheid van de deelstaten. Tijdens de eerste golf werd vroeg en centraal tot een algehele lockdown besloten, waardoor die Duitsland maar zacht raakte. Dat leverde de Duitse regering enigszins prematuur de reputatie van excellente crisisbestrijding op. Tijdens de tweede golf, beginnend in oktober, duurde het weken totdat Merkel, die zich verregaand voegt naar de adviezen van de virologen van het Robert Koch Instituut, haar collega’s in de deelstaten van de noodzaak van een tweede lockdown kon overtuigen.

Nu, met een derde golf op komst die volgens het RKI de ernstigste zal zijn, vervalt het land in besluiteloosheid. De minister-presidenten, elk met hun eigen adviseurs, industrieën en besmettingscijfers, krijgen de handen niet op elkaar, en Merkel weet hen er niet toe te bewegen. Versimpeld oogt de tweespalt zo: Merkel, de wetenschapper, staat voor de virologie. De minister-presidenten staan voor de belangen van ondernemers en burgers geplaagd door coronamoeheid.

Het moet klaar zijn met de kamillethee-modus Markus Söder CSU-voorzitter

Volgens de coronanoodwet zijn deelstaten verplicht maatregelen te nemen zodra het aantal besmettingen per week per 100.000 inwoners boven de 50 komt. Elk van de zestien deelstaten mag die maatregelen naar eigen inzicht invullen, waardoor de regels door het land heen sterk verschillen.

Debet aan de gevoelde anarchie in de laatste weken is ook de onwil om, als er eenmaal is versoepeld, terug in lockdown te gaan. Begin maart ontstond het idee om versoepelingen mogelijk te maken in regio’s waar het aantal besmettingen stabiel laag is. Maar bij stijgende besmettingen zou de zogenaamde ‘noodrem’ moeten worden gehanteerd.

Maar de afgelopen dagen bleken steeds meer minister-presidenten niet van plan de noodrem te gebruiken. De burgemeester van Berlijn liet donderdag weten dat hij het een heilloze weg vond „alle vrijheden en mogelijkheden, die we de afgelopen dagen en weken bevochten hebben, terug te draaien”. Dus ook met een te hoog aantal besmettingen blijven de winkels in Berlijn open, zij het alleen voor degenen met een negatieve coronatest. Zondagavond zei Merkel in de talkshow Anne Will dat ze deze tactiek van „testen und bummeln”, „testen en lummelen”, niet ondersteunt. Merkel kritiseerde opmerkelijk ook het volgens haar lakse beleid in Noordrijn-Westfalen, waar CDU-voorzitter Armin Laschet de scepter zwaait.

Behalve de pluriforme wensen van de minister-presidenten, waar Merkel mogelijk teveel gehoor aan geeft, klinkt er ook kritiek op de wijze waarop de landelijke regering zich heeft georganiseerd. Voor alles – mondkapjesinkoop, vaccinstrategie, testcapaciteit – bestaat een taskforce, maar daarboven ontbreekt centrale leiding. Er wordt op microniveau gemanaged, maar grote stappen worden niet gezet. Merkel erkende zondagavond ook op dit punt dat Duitsland misschien „te perfectionistisch” is, door alles met regeltjes te willen afkaarten. Bij het vaccinaties moesten ook meters worden gemaakt.

De CDU/CSU daalt sinds februari gestaag in de peilingen: vanaf begin van de pandemie kon de Union steeds rekenen op ongeveer 35 procent van de stemmen, nu ligt dat rond 26 procent. Minister-president van Beieren en CSU-voorzitter Markus Söder, die komende maand met Armin Laschet zal uitmaken wie van hen beiden kanselierkandidaat wordt, zei vorige week dat het wat coronabestrijding betreft afgelopen moet zijn met de ‘kamillethee-modus’, en dat het tijd is voor een ‘Red Bull of Cola-Light-modus’. Daaruit is ook op te maken: alfamannen maken zich klaar om het stokje van Merkel over te nemen.