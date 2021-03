Meldingen van bedreiging en geweld tegen journalisten sterk toegenomen

Journalisten maakten in de eerste drie maanden van dit jaar al 73 keer melding van bedreiging, mishandeling en intimidatie bij platform PersVeilig. Dat is ruim meer dan de helft van het totaal aantal meldingen vorig jaar: 121. Het platform ziet bovendien een toename in fysiek geweld. Registreerde PersVeilig in 2020 22 gevallen van fysiek geweld tegen journalisten, alleen al in januari van dit jaar kwamen er tien meldingen binnen. PersVeilig is in 2019 opgericht. De stijging van het aantal meldingen heeft mogelijk te maken met de groeiende naamsbekendheid, al liet het platform eerder al weten dat onder meer incidenten tijdens demonstraties tegen coronamaatregelen een rol spelen in de oplopende cijfers.

Dit weekend werd PowNed-verslaggever Mark Baanders bij de Sionskerk in Urk door twee mannen geschopt en door een derde persoon aangereden. Bij een kerkdienst in Krimpen aan den IJssel werd een verslaggever van RTV Rijnmond zondag van achteren aangevallen toen hij kerkgangers probeerde te interviewen. De journalisten waren op de kerken afgekomen omdat die hadden aangekondigd honderden bezoekers toe te laten bij de zondagse diensten – tegen het advies van de regering in.

‘Persmukieten’ in hoofdredactioneel commentaar

Verschillende kerken en politici namen afstand van het geweld. Al was er ook kritiek te lezen op de journalistiek zelf. Het hoofdredactioneel commentaar van het Reformatorisch Dagblad keurt de gebeurtenissen af op Urk en in Krimpen aan den IJssel, maar schrijft ook: „Journalisten worden niet zonder reden persmuskieten genoemd. Het kan heel confronterend zijn als je je met je kinderen tussen opdringerige microfoons en camera’s moet doorworstelen om de kerkdeur te bereiken. Dan is het niet verbazend als enkelen van de honderden kerkgangers hun zelfbeheersing verliezen.” SGP-leider Kees van der Staaij twitterde: „Hoe onheus we ons ook bejegend voelen, geweld of bedreiging kan en mag daar nooit het antwoord op zijn.”

Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten vindt dat er op dit moment maar één geluid nodig is: het onomwonden afkeuren van het geweld tegen de betrokken verslaggevers. „Mensen moeten gaan inzien dat journalisten voor iedereen werken. Ze controleren politie én demonstranten, ze zitten niet in een kamp. Journalisten moeten de ruimte krijgen om hun controlerende werk te kunnen doen.”

PersVeilig is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) , het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie.