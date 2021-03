Meer minderheid

Zeker in deze crisistijd lijkt het alsof er in de politiek niets anders bestaat dan de directe belangenbehartiging: de boeren moeten geholpen, ook de studenten en per onmiddellijk zullen de zonnebanksalons weer open. Sekswerk is trouwens geen contactberoep. Verkaveling per groepje, per deelbelangetje: het midden- en kleinbedrijf is vooral heel erg begaan met het midden- en kleinbedrijf.

Het lijkt onbestaanbaar dat op 5 september 2000 een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer stemde vóór openstelling van het burgerlijk huwelijk voor man-man- en vrouw-vrouwkoppels. Hoeveel homo’s en lesbo’s zaten er toen in het parlement? Ik heb geen idee, maar dat driekwart van onze parlementariërs deze seksuele gerichtheid was toegedaan lijkt me stug. Er werd dus voor dat zogeheten ‘homohuwelijk’ gestemd, zonder dat je uit kon rekenen: de Utrechtenaren stemmen voor Utrecht, en de tukkers voor Twente. De eigen positie en andermans positie vloeiden in elkaar over, en ineens leek er zoiets te bestaan als het ‘algemeen belang’.

Donderdag 1 april is het twintig jaar geleden dat de eerste homokoppels konden trouwen, in het stadhuis van Amsterdam. Nederland als eerste land ter wereld, roffel roffel, ik klop me nu even op mijn nationale borst, want op dit moment is het lastig het land te prijzen om het razendsnelle vaccinatieprogramma, of de algehele anticoronalogistiek.

Toch blijft dit indrukwekkend: een minderheid kan van de meerderheid gelijk krijgen, ook als de getalsmatige verhoudingen er niet op wijzen. De gevestigde macht kan overtuigd raken door de argumenten van een kleine groep, van relatief kleine, politieke partijen, en democratie is meer dan stemmen tellen. Het loont de moeite te werken aan een verandering van die stemverhoudingen.

In de jaren zestig waren de ‘civil rights’ er in de Verenigde Staten nooit gekomen, als niet een groot deel van ‘white America’ zich erachter had geschaard. Des te wranger zijn de jongste ontwikkelingen in een staat als Georgia, waar de Republikeinse partij probeert het de ‘Afro-Amerikaanse stem’ zo lastig mogelijk te maken.

Vooruitgang is nooit een pad, dat steil omhoog loopt.

Nog iets wat ik leerde door de invoering van dat ‘homohuwelijk.’ Het ‘Paarse kabinet’ was toentertijd aan de macht, een coalitie van de VVD, D66 en de PvdA. Er ontstond een bepaalde sfeer waarin een vorm van koppelverkoop logisch leek: met het ‘homohuwelijk’ moest ook de ‘euthanasiewet’ er komen. Die kwam er in 2002. Dat heb ik nooit echt begrepen. Alsof paarvorming gelijkstaat aan een zelfgekozen dood. Alsof het één logischerwijs in het verlengde ligt van het andere.

De individualisering? De zelfbeschikking? Maar twee mensen die met elkaar trouwen worden minder Zelf, en meer koppel. Waren het toch die huwende homo’s die de wetgever aan de dood deden denken?

