IS claimt dodelijke aanval op gasstad Palma

Islamitische Staat heeft maandag de aanval op de stad Palma in het noorden van Mozambique geclaimd. Dat meldt persbureau Reuters. De jihadisten zeggen momenteel de dienst uit te maken in de gasrijke stad, terwijl veiligheidstroepen uit Mozambique bezig zijn aan een offensief om Palma terug te veroveren.

De aanval op de stad begon op woensdag, een dag nadat het Franse energiebedrijf Total had aangekondigd zijn gasboringen in de omgeving van de stad te hervatten. Jihadisten lieten explosieven afgaan en reden de stad in terwijl ze op burgers schoten. Bij vluchtpogingen over land en zee kwamen meerdere mensen om het leven. Het precieze aantal slachtoffers is onduidelijk doordat het telefoonverkeer is platgelegd, maar volgens een woordvoerder van het Mozambikaanse leger zijn er tientallen mensen vermoord.

De afgelopen dagen zijn honderden mensen aangekomen in de nabijgelegen kuststad Pemba. In een reactie op de aanval heeft Total gezegd de geplande gasboringen, onderdeel van wat het grootste aardgasproject van Afrika zou worden, op te schorten. De provincie Cabo Delgado, waar Palma in ligt, is al enkele jaren het toneel van geweld tussen jihadisten en overheidstroepen.

Volgens lokale groeperingen die trouw hebben gezworen aan Islamitische Staat profiteert de lokale bevolking niet van de natuurlijke bronnen in het gebied. Door het conflict zijn sinds 2017 zeker 2.600 mensen om het leven gekomen en zo’n 670.000 Mozambikanen ontheemd geraakt.