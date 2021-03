In het noorden van Mozambique ligt het strand vol lijken

De aanval begint woensdag met het opblazen van de telefoonpalen rondom Palma, de meest noordelijke stad van Mozambique. Pas nu is duidelijk wat er zich sinds dat contactverlies met de buitenwereld heeft afgespeeld.

Palma is de belangrijkste uitvalsbasis voor expats die hand-en-spandiensten verlenen aan het Franse energiebedrijf Total en andere multinationals die voor de kust van Mozambique naar gas boren. De meeste expats zitten in het Amarula-Palma hotel, aan het strand met uitzicht op de Indische Oceaan. Het hotel wordt het toneel van een dramatische, dodelijke ontsnappingspoging.

De explosies rond de stad blijken het startschot voor een razendsnelle inname van Palma. Ooggetuigen zien hoe soldaten van het Mozambikaanse leger bij de eerste schoten op de vlucht slaan. De strijders worden in Noord-Mozambique Al Shabab („de jongeren”) genoemd, ook al hebben ze geen enkele band met de gelijknamige groepering in Somalië. Ahl al-Sunnah wa al jamma noemen ze zichzelf. In 2018 zwoer de groepering trouw aan Islamitische Staat.

Dodelijke misrekening

Volgens getuigen weten de jihadisten razendsnel de poort van het Amarula-hotel te bereiken. Het Zuid-Afrikaanse beveiligingsbedrijf Dyck Advisory Group (DAG) slaagt er in die eerste uren in met hun helikopters een aantal buitenlanders te evacueren en de jihadisten op afstand te houden. Maar ze zijn snel door hun benzine heen. Als de helikopters vertrekken, besluit een grote groep van de naar schatting 150 achterblijvers met auto’s te ontsnappen. Dat blijkt een misrekening.

Vrijwel meteen nadat het konvooi van 17 auto’s de compound van het Amarula-Hotel verlaat, openen de jihadisten het vuur. Drie auto’s worden vernietigd. Daarbij vallen zeven doden, meldt de Zuid-Afrikaanse krant Rapport op basis van ooggetuigen. De overlevenden zoeken een heenkomen naar het strand. Daar vluchten ook andere bewoners van Palma naar toe. Andere Mozambikanen vluchten naar de grens met Tanzania, of naar het zuiden, richting de stad Pemba.

Vanuit de hele omgeving worden boten gemobiliseerd. Zondagavond weten 1.400 Mozambikanen en expats te vluchten op vissersboten, en vrachtschepen. Het strand van Palma ligt bezaaid met lijken, meldt de leider van Dyck Advisory Group, Lionel Dyck. „Met en zonder hoofd.”

Golf van terreur

Het tijdstip dat de jihadisten hebben uitgekozen voor de aanval is symbolisch: het geweld begon een dag nadat Total had besloten zijn operaties in het gebied te hervatten. Die had het uit zorg over het toenemende geweld in Mozambique in december stilgelegd. De hervatting blijkt het startschot geweest te zijn voor een nieuwe aanval.

De opstand in de provincie Cabo Delgado sluimert al jaren, maar liep in 2017 voor het eerst uit op gewelddadige confrontaties met de overheid en gewapende strijders. Die zeiden aanvankelijk op te komen voor de lokale bevolking, die niet zou profiteren van de bodemschatten in Cabo Delgado. „Al Shabaab is een groepering die lokaal is ontstaan en vecht over lokale issues, waaronder het gebrek aan investeringen door de regering in de provincie, die in meerderheid moslim is. De groepering gebruikt islamitische ideologie als een manier om mensen aan zich te binden”, schrijft Amnesty International in een rapport dat in maart verscheen. Maar de strijders hebben daarna ook de lokale bevolking onderworpen aan een golf van terreur, inclusief onthoofdingen en ontvoeringen. Amnesty beschuldigt ook de regering en de Zuid-Afrikaanse huurlingen van mensenrechtenschendingen.

Buitenlandse inmenging

Zeker 2.500 doden vielen sinds het uitbreken van het geweld in 2017 al bij confrontaties tussen de jihadisten, het regeringsleger en de Zuid-Afrikaanse huurlingen. Ruim een half miljoen Mozambikanen ontvluchtte de dorpen in de noordelijke provincie Cabo Delgado. De jihadisten maakten de afgelopen weken weinig klaar, mede door grote voedseltekorten, nu ook de boeren en vissers de regio hebben ontvlucht.

Ook buitenlandse mogendheden beginnen zich nu te bemoeien met het conflict. Sinds 15 maart trainen Amerikaanse groene baretten Mozambikaanse soldaten. Ook Portugal zegt trainers te willen sturen. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei dit weekend ook meer militaire steun aan Mozambique te overwegen, ook al is niet duidelijk waar die steun uit zal bestaan. Zuid-Afrika vreest zelf doelwit te worden van aanslagen op het moment dat de regering zich actief met het conflict bemoeit.