In Gibraltar zijn ze klaar voor Oranje: ‘Niemand moet het leuk vinden om tegen ons te spelen’

Als erevoorzitter Henry Felice zijn oud-ploeggenoot Ricky Saccone de bar van voetbalclub Glacis United ziet binnenstappen, wenkt hij snel naar het Nederlandse bezoek. De voormalige midvoor loopt naar de muur en wijst op een elftalfoto in zwart-wit. Felice houdt er zelf de kampioensbeker van het seizoen 1965-1966 vast. „Kijk, achter me staat deze man”, zegt de Gibraltarees, terwijl hij wijst naar Saccone. Die lacht en houdt een groot glas bier voor zich. „Ik ben nu vooral nog een goede drinker.”

Felice, Saccone en tal van andere oudere mannen in het clubcafé zijn voetballers uit vervlogen tijden. Ze speelden in de jaren zestig en zeventig op lokaal amateurniveau en konden niet eens dromen van een plek in het nationale elftal van Gibraltar. Het Britse overzeese territorium in het zuiden van Spanje was destijds geen lid van de FIFA of de UEFA. De enige internationale competitie waar Gibraltar in de vorige eeuw aan deelnam, waren The Island Games. Hoewel The Rock natuurlijk helemaal geen eiland is. „Nu spelen onze mannen tegen het grote Oranje”, zegt Felice. „Ik ben gewoon in de verkeerde tijd geboren.”

Coronavrij

Het barretje van Glacis zal op dinsdagavond vol zitten als Gibraltar een paar honderd meter verderop voor het eerst in de geschiedenis aantreedt tegen het Nederlands elftal. Beide ploegen strijden in groep G om kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. Bij wijze van experiment zullen er zeshonderd toeschouwers worden toegelaten in het stadion. In het bijna coronavrije Gibraltar zijn vrijwel alle 32.000 inwoners inmiddels gevaccineerd, inclusief de nationale voetbalselectie en de Uruguayaanse bondscoach Julio César Ribas. „Spelen tegen Nederland is voor ons heel speciaal. Iedereen wil daarbij zijn”, zegt Ivan Robba, secretaris-generaal van Gibraltarese voetbalbond op het kunstgras van het Victoriastadion, met aan de ene kant de imposante rots en aan de andere zijde het vliegveld.

Robba wijst uit beleefdheid allereerst op de succesvolle samenwerking tussen de Britse en Nederlandse legers in 1704, toen de Spanjaarden tijdens de Successieoorlog werden verslagen en Gibraltar daarna ‘voor altijd’ in Britse handen kwam. „Zonder de hulp van Nederland hadden we hier nu niet gestaan”, stelt hij met een serieus gezicht vast.

Ivan Robba, secretaris-generaal van de nationale voetbalbond van Gibraltar.

Het was vervolgens vooral aan historische besluiten van de UEFA (in 2013) en de FIFA (in 2016) te danken dat Gibraltar nu officieel als ‘voetballand’ wordt aangemerkt. „Onze bond is in 1895 opgericht. Als een van de oudste ter wereld. Maar we werden altijd om politieke redenen uitgesloten. En toen het zover was, voelde dat als een enorme overwinning”, legt Robba uit. „Voetbal zit nu eenmaal diepgeworteld in de cultuur van Gibraltar.”

Recordinternational

Het Gibraltarese voetbal kreeg door de toetreding bij de UEFA een enorme boost. Vooral in psychologisch opzicht. Kinderen konden ineens dromen om ooit voor hun land uit te kunnen komen. Iets wat huidig recordinternational Liam Walker (52 interlands) als jongetje nooit voor mogelijk had gehouden. „Het was mijn doel om profspeler te worden”, vertelt de 32-jarige middenvelder, die de afgelopen vijftien jaar als voetballer in Spanje, Engeland, Israël en Gibraltar zijn brood verdiende. „Spelen voor de nationale ploeg is anders. Dat is nog veel mooier.”

Walker gaat in zijn gedachten terug naar 19 november 2013, toen hij in de basis stond bij het eerste optreden van Gibraltar, tegen Slowakije (0-0) in het Portugese Faro. „Ons stadion was destijds niet geschikt, waardoor we moesten uitwijken. Dat mocht de pret niet drukken. Heel veel fans reisden ons achterna”, vertelt Walker een paar uur voor de training met de nationale ploeg. „Het moment dat ik mijn shirt aantrok, we het veld opliepen, naar het volkslied luisterden; ik weet het nog allemaal precies. Sindsdien heb ik besloten van iedere seconde te genieten. Alsof elk wedstrijd de laatste kan zijn.”

Het nationale elftal van Gibraltar is in acht jaar tijd opgeklommen tot de 195ste plaats op de FIFA-ranking (210 landen). Dieptepunt was tot dusver de 9-0 nederlaag op 31 augustus 2017 tegen België. „Op die dag stonden we niet met de juiste instelling op het veld”, herinnert secretaris-generaal Robba zich. „We zijn nu al weer een stuk verder. De tijd dat spelers vooraf selfies maakten of er al over nadachten met wie ze shirtje wilden ruilen, ligt achter ons. We gooien onze passie en trots in de strijd. Niemand moet het leuk vinden om tegen ons te moeten spelen.”

Agent als eeuwig topscorer

Met die instelling behaalde Gibraltar verschillende bescheiden succesjes. Zo was daar op 4 juni 2014 de allereerste overwinning, tegen Malta (1-0). Al gold de winst in groep 2 van Divisie D van de Nations League, waarin Gibraltar vorig jaar de ploegen van Lichtenstein en San Marino voorbleef, als voorlopig hoogtepunt. Gibraltar promoveerde daardoor naar Divisie C, waarin het zich mag gaan meten met landen als Albanië, Noord-Macedonië en Luxemburg. „Het maakt mij niet uit tegen wie we spelen”, stelt de 35-jarige routinier Scott Wiseman. „Het is belangrijk dat je altijd met plezier voetbalt.”

Het enthousiasme van internationals als Wiseman, Walker en Lee Casciaro is inmiddels overgeslagen op een jonge generatie supporters. De winkels in Main Street pronken in aanloop naar de wedstrijd tegen Nederland met de rood-witte shirts van het nationale elftal waarop de naam van Casciaro het vaakst is gedrukt. Deze 39-jarige voetballende agent van de Royal Gibraltar Police is met drie doelpunten topscorer aller tijden van het nationale team. Zijn beroemdste treffer maakte hij echter in clubverband, op 12 juli 2016, als matchwinnaar van Lincoln Red Imps FC in een kwalificatiewedstrijd voor de Champions League tegen de Schotse topclub Celtic (1-0).

De winkels in Gibraltar pronken in aanloop naar de wedstrijd tegen Nederland met de rood-witte shirts van het nationale elftal. Foto Javier Fergo

Dat duel staat symbool voor de professionalisering die het clubvoetbal in Gibraltar doormaakt. Het overgrote deel van de internationals speelt in de competitie van elf clubs waarvan alle wedstrijden worden afgewerkt in het Victoriastadion. Glacis United is de nummer acht, op grote afstand van de topclubs Europa FC en Lincoln Red Imps FC. Bennie Brinkman (56) heeft als technisch directeur van de club gezorgd voor een Nederlands tintje. Hij haalde Job Derksen (25) en Wessel Witbreuk (22) naar Glacis in de hoop dat ze het elftal naar een hoger plan konden tillen. „Ik heb gewoon gebruik gemaakt van mijn contacten”, zegt Brinkman, een oud-voetballer van FC Twente die al twintig jaar in Gibraltar woont. „Ik doe het uit liefde voor de club. Van profvoetbal is nauwelijks sprake. Die jongens wonen in een appartementje, rijden in een huurauto en krijgen verder een kleine vergoeding. Meer niet.”

Derksen en Witbreuk zien zichzelf als voetbalavonturiers in een vreemde competitie met spelers uit alle windstreken. „Er was voor ons geen plek meer bij FC Twente en toen hebben we ons over laten halen om hier te spelen”, zegt Derksen. „We moesten eerst wel even op de kaart kijken. Maar toen we zagen dat het bij Zuid-Spanje lag, waren we snel overtuigd. Het niveau van de bovenste ploegen is misschien te vergelijken met onze Eerste Divisie. Daaronder is het een stuk minder. We zitten met Glacis nog wel in de beker. Als je die wint mag je ook Europa in.”

Spanning met Spanje

Het bezoek van Oranje zal volgens de lokale voetballegende Charlie Cumbo (71), ongeacht de uitslag, een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van het Gibraltarese voetbal zijn. „Het domste besluit dat [de Spaanse dictator] Francisco Franco ooit heeft genomen was het sluiten van de grens. Die is van 1969 tot 1985 gesloten geweest”, legt de voormalig brandweerman uit. „Dat heeft ons alleen maar sterker gemaakt. Buiten, maar ook binnen de lijnen. Gibraltarezen spelen met hun hart.”

Cumbo werd in 1949 geboren – het jaar waarin een selectie van Gibraltar met 2-2 gelijkspeelde tegen Real Madrid – en viert volgend jaar dat hij zestig jaar actief is in het voetbal. Hij stond als ‘bondscoach’ langs de lijn bij The Island Games op het eiland Wight. En maakte in 1976 het legendarische duel tussen Gibraltar United FC en het Spaanse Club Atlético Marbella van nabij mee. De Spaanse spelers waren buiten het zicht van de autoriteiten met een jacht opgehaald. „Het gaf aan hoe goed de onderlinge verhoudingen tussen de gewone Gibraltarezen en Spanjaarden waren”, legt Cumbo uit. „Het is toch onzinnig dat we nu nog steeds niet tegen Spaanse ploegen mogen spelen? Voetbal is er juist voor de verbroedering. Daar moet de politiek vanaf blijven.”