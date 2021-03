Imago-expert leidt onderzoek naar Limburgse CDA’ers

De voorzitter van de „externe, onafhankelijke commissie” die de rol van prominente Limburgse CDA’ers gaat onderzoeken bij malversaties rond landschapsstichting IKL is Maria Henneman. Zij is de echtgenote van de CDA-prominent en oud-senator Paul Russell.

Opdrachtgever voor het onderzoek is de raad van toezicht van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), onder voorzitterschap van oud-CDA-Limburg-voorzitter Dieudonné Akkermans, nu burgemeester in Eijsden-Margraten.

Oud-journalist Henneman heeft een bedrijf, Henneman Strategies, dat zich aanprijst als hoeder van de goede naam van bedrijven en organisaties: „Wij borgen uw reputatie en beschermen uw imago.”

De overige leden van de commissie zijn mediator en oud-advocaat Eva Knipschild en Jaap van Manen, emeritus hoogleraar corporate governance en als oud-voorzitter van de raad van commissarissen van de in Heerlen gevestigde pensioenuitvoerder APG geen onbekende in het Limburgse. De commissie verwacht over zes weken klaar te zijn.

Oud CDA-gedeputeerde Herman Vrehen sluisde, zo bleek vorige week uit een NRC-publicatie, als directeur van IKL honderdduizenden euro’s naar zijn eigen bv’s. Dat deed hij door voor de stichting medewerkers in te huren via eigen bedrijven, producten van zijn eigen ondernemingen via de stichting te verkopen zichzelf tegen hoog tarief te laten inhuren. De raad van toezicht wist daarvan.

Verscherpt toezicht

IKL staat sinds afgelopen vrijdag onder verscherpt toezicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De toezichthouder op de goede doelen heeft op 7 april een nieuwe afspraak bij de landschapsstichting.

Voorafgaand aan het overleg met het CBF maakte de raad van toezicht van IKL bekend dat de voor de duur van het interne onderzoek al op non-actief gestelde Vrehen definitief moet vertrekken als directeur. De raad van toezicht kondigde ook aan naar aanleiding van de affaire plaats te maken voor anderen. Maar eerst is wel opdracht gegeven tot een onderzoek.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij IKL kondigden de CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus hun aftreden aan. De twee noemden een van Vrehens bv’s in het CDA-verkiezingsprogramma van 2015 onmisbaar voor het bosonderhoud. Ze verstrekten ook opdrachten aan ondernemingen van de IKL-directeur.

Lees ook:Hoe een ex-gedeputeerde subsidiegeld doorsluisde

Vrehen zelf heeft, zo werd zaterdag bekendgemaakt tijdens een vergadering van het Limburgse CDA, zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd.

De raad van toezicht van IKL is niet de enige die de gang van zaken bij IKL laat onderzoeken. Ook de provincie heeft opdracht gegeven voor twee onderzoeken.