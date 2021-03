Honderden geëvacueerd bij brand olieraffinaderij Indonesië

Bij een grote brand bij een olieraffinaderij op het Indonesische eiland Java zijn zeker 950 mensen geëvacueerd. Vijf personen liepen brandwonden op. Dat meldt persbureau Reuters maandag.

Het gaat om de Pertamina Balongan Raffinaderij, gelegen in het westen van Java. Omwonenden zijn naar twee evacuatiecentra overgebracht. Lokale autoriteiten zeggen nog niet te weten hoe de brand is uitgebroken, maar wijzen erop dat het zowel regende als onweerde toen het vuur ontstond. In de wijde omgeving zijn dikke zwarte rookpluimen en een oranje vuurgloed aan de hemel te zien. De brand wordt nog steeds geblust, maar is inmiddels wel tot een klein gebied teruggebracht.

Toen de brand uitbrak, werd de olie-afvoer volledig afgesloten. De raffinaderij hoopt binnen vier tot vijf dagen de werkzaamheden weer te kunnen hervatten. Het bedrijf produceert normaal gesproken 125.000 vaten olie per dag. Volgens de raffinaderij zijn er genoeg brandstofvoorraden voorhanden en ontstaan er geen tekorten door de brand.

De ligging van de olieraffinaderij: