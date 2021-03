Het was niet de cowboy maar de vechtnar

Veel geluiden schoppen het tot woorden. Denk aan woordjes als uh, ah, oh, ach, oei, hmm, jee, oef, tjee, poeh, hé en zo verder. Je hoort ze heel vaak. Het aarzelwoord uh – met als spellingvariant eh – lijkt mij zelfs het meest voorkomende woord op aarde. Zeker in Nederland, luister maar eens naar radio of tv.

Bij mijn weten is er nooit onderzoek gedaan naar de ouderdom van dit soort tussenwerpsels, zoals taalkundigen ze noemen. Zonder twijfel zijn ze zo oud als de taal zelf, maar vanaf wanneer verschijnen ze op schrift? Mijn inschatting: laat, wellicht vanaf het eind van de negentiende eeuw. Je moet ervoor bij (toneel)schrijvers zijn die ongepolijste spreektaal durven te gebruiken.

De meeste tussenwerpsels zijn klanknabootsingen. Ook daar hebben we er een heleboel van. Bij toeval stuitte ik onlangs in een oud prentenboekje op een klanknabootsing die ik ken uit mijn vroege jeugd. Ik heb het over pief-paf-poef, ook geschreven als onder andere piff, paff, poeff en piefpafpoef. Die laatste schrijfwijze komt volgens het Algemeen Nederlands Woordenboek vooral in België voor.

Pief-paf-poef: als jochie riep ik dat toen we cowboy en indiaantje speelden, inmiddels een politiek incorrect spel. De cowboys schoten met pistolen, bij voorkeur vanaf de heup, de indianen met pijl en boog – het was een ongelijke strijd.

Met pief-paf-poef boots je het geluid van een pistool of geweer na. Het moet een wapen zijn dat snel meerdere kogels kan afvuren. Althans, zo klinkt het en dat leek mij een indicatie voor de ouderdom van deze uitroep.

Het repeteergeweer is gepatenteerd in 1860, maar het prentenboekje dat ik raadpleegde dateert van 1830. Er staat een plaatje in van een jager met een geweer. Eerste zin: „Pif, paf! poef! dat zal raak zijn!”

Ongelijk krijgen is vaak leerzaam. In 1721 verscheen in Amsterdam een boek getiteld De gekheyt der wereldt. Daarin ontleedt een pater ’s werelds dwaasheid aan de hand van anekdotes over honderd verschillende narren, onder wie de domme nar, de geile nar en de vechtnar. Een van die vechtnarren vraagt God in gebed of hij de duivel een duchtig pak slaag mag geven. Vervolgens molesteert hij een passerend oud vrouwtje dat hij aanziet voor de duivel. „Pif, paf, poef! gy vervloekte Duivel!”, roept hij. En daarna nog tweemaal: „Pief, paf, poef.”

Let wel: hij slaat met zijn vuisten, er komt geen vuurwapen aan te pas, wat het niet logisch maakt om schoten na te bootsen. Pief-paf-poef is volgens sommige bronnen dan ook niet ontstaan als klanknabootsing van schieten, maar van een weefgetouw. Daarbij worden opgespannen draden (de schering) met een inslag – paf! – strakgetrokken.

Twee keer ongelijk krijgen is dubbel leerzaam. Die pater begint zijn stuk over de vechtnar in 1721 met de woorden: „Poe Hé!”