Gestrand containerschip in Suezkanaal drijft weer

Het gestrande containerschip dat het Suezkanaal nu bijna een week lang blokkeert, is losgetrokken en drijft weer. Dat heeft Inchcape Shipping Services, een wereldwijde aanbieder van maritieme diensten, maandag bekendgemaakt via Twitter. Wanneer het scheepsverkeer weer kan worden hervat, is nog niet duidelijk.

Het 400 meter lange containerschip Ever Given kwam dinsdag diagonaal vast te zitten in het kanaal, waardoor de scheepvaartroute tussen Europa en Azië volledig werd gestremd. Zeker 369 schepen staan in de rij te wachten tot het kanaal, dat de doorgang is voor ongeveer 15 procent van het wereldwijde scheepvaartverkeer, weer begaanbaar is. De blokkade heeft wereldwijd toeleveringsketens verstoord, waardoor bedrijven kostbare vertragingen hebben opgelopen. De versperring kost de wereldhandel dagelijks 6 tot 10 miljard dollar (ruim 5 tot 8 miljard euro), schat verzekeraar Allianz.

Waardoor de Ever Given vast kwam te zitten, is nog niet duidelijk. Een Egyptische oud-admiraal zegt maandag tegen persbureau AFP dat het ongeval mogelijk is veroorzaakt door de rotsachtige grond in dat deel van het kanaal. Egyptische functionarissen stelden zaterdag op een persconferentie bovendien rekening te houden met een menselijke fout evenals de weersomstandigheden die dag; het waaide flink. Volgens de Suez Canal Authority (SCA) hebben vorig jaar bijna negentienduizend schepen het kanaal doorkruist.