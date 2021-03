‘Fout gemeenten treft duizenden bijstandsgerechtigden’

Gemeenten hebben door een fout beslag gelegd op meer schulden bij bijstandsontvangers dan wettelijk is toegestaan. Dat blijkt uit een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat in bezit is van de NOS, zo meldt die omroep maandag. De misstanden vonden plaats bij ruim tweehonderd gemeenten en trof tussen de tien- en vijftienduizend mensen.

Gemiddeld werd op tientallen euro’s per maand beslag gelegd. In het document wordt gesproken van een zeer urgent probleem dat ,,een kwestbare groep„ in nog ernstiger financiële problemen kan brengen. Die heeft deze groep al, getuige het feit dat ze schulden hebben en bijstand ontvangen.

Om de situatie niet verder te laten escaleren, zijn de regels voor het vaststellen van de belagvrije voet voor uitkeringsgerechtigden tijdelijk aangepast. De KBvG wil dat die noodoplossing permanent wordt. ,,Laat gemeenten gewoon 5 procent van het totaal inkomen afdragen. Hiermee wordt veel ellende voorkomen.” De fout werd ontdekt nadat in januari een nieuwe rekenmethode werd ingevoerd.

Er wordt rekening mee gehouden dat het probleem groter is dan nu bekend. KBvG verzoekt leden het onterecht geïnde geld terug te storten. Het ministerie van Sociale Zaken zegt tegenover de NOS dat er wordt gezocht naar een oplossing voor slachtoffers die hun geld niet terugkrijgen.