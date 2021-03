De radioloog die een betrokken buur was

‘Pers? Bent u van de pers?!” Schrikogen bij de medisch specialist en haar raadsvrouw. Je ziet ze denken: heeft de tegenpartij nu ook nog een verslaggever ingeschakeld? Maar de familie van de overleden 79-jarige patiënt weet nergens van. De klacht bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg prikkelde de nieuwsgierigheid.

Een radioloog heeft de twee-onder-een-kapwoning van haar terminaal zieke buurvrouw gekocht kort voordat de alleenstaande vrouw aan longkanker overleed. Daarop heeft de radioloog een onterechte 120.000 euro korting bedongen, beweren de zus en haar executeur-testamentair, onder meer door gebruik te maken van medische informatie uit het ziekenhuisdossier en die kennis te delen met haar echtgenoot. Hij verbouwde het huis en verhuurt het en zette het voor 675.000 euro in de stille verkoop.

De radioloog handelde in strijd met haar beroepsgeheim en met de gedragsregels van artsenorganisatie KNMG, houdt de familie het tuchtcollege voor. Een behandelend arts mag geen nalatenschap van een patiënt accepteren of cadeaus aannemen. Tegen de specialist overwegen de klagers ook een civiele procedure. De advocaat: „Deze korting kost mijn cliënt een flink deel van haar erfenis.”

Met ingehouden woede bestrijden de radioloog en haar raadsvrouw de klacht. Van een behandelrelatie is nooit sprake geweest. „Een collega uit de maatschap behandelde haar in het ziekenhuis.” De radioloog was een betrokken buurvrouw, meer niet. Ze heeft zich opgesteld als vraagbaak, nooit als behandelaar. Komt bij dat deze klagers geen direct belanghebbenden zijn en geen klachtrecht hebben. „Ze zijn niet ontvankelijk.”

Los daarvan spelen volgens de advocaat van de radioloog „bijzondere omstandigheden”. De vrouw was wilsbekwaam en wist dondersgoed wat ze deed. Ze had „de uitdrukkelijke wens” haar Veluwse huis bij leven aan haar buren te verkopen nadat ze met de familie ruzie had gekregen en haar testament had aangepast. En ja, de radioloog heeft een uitdraai gemaakt van het medisch dossier, maar dat gebeurde op verzoek van mevrouw zelf. De specialist: „Ze wilde haar familie bewijzen dat ze niet verward was.”

De voorzitter: „U zei eerder: dat dossier had ik niet moeten inzien.”

De radioloog knikt: „Pas later begreep ik van onze ziekenhuisjurist dat dit niet mag, ook al geeft een patiënt toestemming.”

„Uw inzage loopt samen met het moment dat uw echtgenoot een keuringsarts opdracht geeft tot een onderzoek naar de wilsbekwaamheid van mevrouw.”

„Dat deden we op aandringen van de notaris en met instemming van de buurvrouw. We hadden gehoord dat ze ruzie had met de familie over de verkoop van een ander huis in Spanje.” Vertwijfeld: „Moet dit? Ik word hier niet goed van.”

De voorzitter, streng: „U moet hier toch doorheen. In november, een half jaar voor het overlijden, gaat u met uw man bij de buurvrouw langs. Er lag een taxatierapport van vijf ton. U bedingt een verkoopbedrag van 380.000 euro bij een levensverwachting van vier jaar. Dat is zonder nare ziekte?”

„De taxateur gebruikte een rekenmodel dat ervan uitgaat dat een bewoond huis minder waard is.”

„Mevrouw had uitzaaiingen. U wist dat de levensverwachting veel lager was. De vraag blijft: waarom beding je dan 120.000 euro korting? U zat krap bij kas, lees ik. Had u het pand kunnen betalen als het 450.000 euro had gekost?”

„Krap aan, maar ’t had gekund.”

„Wat is voor uzelf de lering uit deze casus?”

„Nooit meer in een medisch dossier kijken van iemand die je patiënt niet is. Al heb ik mijn buurvrouw daarmee niet benadeeld. Ze had de informatie ook kunnen krijgen via haar behandelend arts.”

„Is dat het enige? Niks anders?”

Stilte, een zucht. „Als ik dit geweten had, had ik het huis nooit gekocht.” Vol afschuw: „Ik vind dit zó oneerlijk. Mijn gezin en ik, we zijn in een nachtmerrie beland. Deze familie is alleen uit op geld.”

Zonder de zaak inhoudelijk te beoordelen verklaart het tuchtcollege de klagers aan het verkeerde adres. Ze zijn geen rechtstreeks belanghebbenden in de zin van artikel 65, eerste lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Bovendien was de buurvrouw wilsbekwaam en wist ze wat ze deed. „Onzakelijke motieven of ethische kanten van de zaak doen daar niet aan af.”

Nieuwsbrief NRC Recht & Onrecht Een gids door de rechtsstaat – de beste stukken over veiligheid, misdaad en mensenrechten Inschrijven