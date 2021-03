Coronavirus slaat in Mexico nog veel harder toe dan gedacht

Niet Brazilië of de Verenigde Staten, maar Mexico zou weleens de dodelijkste coronabrandhaard van de Amerika’s kunnen zijn. Dat blijkt uit nieuwe statistieken die de Mexicaanse regering dit weekeinde heeft vrijgegeven, waarin het aantal Covid-19-doden op 321.000 geschat wordt. Dit is bijna 60 procent hoger dan het officiële dodental van ruim 200.000 door tests bevestigde coronadoden. Mexico test relatief weinig en zelden postuum, waardoor mensen die thuis ongetest aan Covid-19 overlijden niet in de officiële coronastatistieken opduiken.

De nieuwe, hogere schatting is gebaseerd op zogeheten oversterftestatistieken. Hierbij is het aantal mensen dat overleed sinds het begin van de pandemie vergeleken met het gemiddeld aantal doden in voorgaande jaren. Dit levert tot half februari 2021 een ‘oversterfte’ op van 417.000 mensen. Na een analyse van overlijdensaktes kon zeker 70 procent toegeschreven worden aan Covid-19, omdat de aktes dit als vermoedelijke doodsoorzaak noemden.

Mogelijk is ook de overige 30 procent oversterfte ten dele het gevolg van de pandemie. Direct, als mensen aan het virus overleden maar dit niet op hun akte vermeld werd, of indirect, als ze aan een andere kwaal overleden waarvoor ze niet tijdig medische zorg kregen door de overbelasting van de ziekenhuizen. Oud-president Felipe Calderón, die vaak kritiek uit op de huidige president André Manuel López Obrador, ging in een tweet uit van ruim 400.000 doden. „Misschien wel het hoogste aantal ter wereld.”

Amuletten en bidplaatjes

Zelfs in de lagere schatting zou Mexico (126 miljoen inwoners) het officiële dodental van Brazilië (312.000 doden op 210 miljoen inwoners) in absolute aantallen overtreffen – hoewel ook bij de betrouwbaarheid van de Braziliaanse cijfers vraagtekens gezet worden. De Mexicaanse sterfte ligt verhoudingsgewijs sowieso fors hoger dan in buurland de VS (ruim 540.000 doden op 330 miljoen inwoners).

Om de belangrijke toerismesector niet te schaden, hield het land zijn grenzen tijdens de pandemie open

Mexico heeft gedurende de pandemie een relatief coulante epidemiebestrijding gevoerd. De vooral bij de lagere klassen van de bevolking populaire, links-nationalistische president (bijnaam AMLO) is minder fel gekant tegen lockdowns dan zijn ultrarechtse ambtgenoot Bolsonaro in Brazilie. Maar ook hij wil de economie niet te veel schaden, nadat die eerder deze eeuw wel sterk leed onder maatregelen tegen het H1N1-virus (‘Mexicaanse griep’) dat in Mexico uitbrak. AMLO, die het virus begin dit jaar zelf kreeg, raadde aan het begin van de pandemie amuletten en bidplaatjes aan ter bescherming en draagt zelden mondkapjes in het openbaar.

Om de belangrijke toerismesector niet te schaden, hield het land ook zijn grenzen open. In badplaats Cancún zijn Amerikanen dezer weken gewoon welkom voor hun spring break. Veel Mexicanen zelf gaan op paasvakantie nu de Goede Week begonnen is. Tegelijkertijd is in de zaterdag vrijgegeven cijfers te zien welke piek begin dit jaar optrad na de vorige grote feestperiode: Kerstmis. Alleen al in de eerste zes weken van 2021 bedroeg de oversterfte ongeveer 75.000 overlijdens.

Vaccineren verloopt traag

Het inenten van de bevolking gaat nog traag in Mexico. Eerder deze maand maakten de VS bekend 2,5 miljoen overschietende AstraZeneca-doses aan de zuiderburen te ‘lenen’. Dit gebaar maakte de regering-Biden in het kader van gesprekken over bilaterale samenwerking, waarbij ook migratie op de agenda staat. De VS zien graag dat Mexico meer migranten tegenhoudt nu de Amerikaanse zuidgrens kampt met een nieuwe toeloop van minderjarige Midden-Amerikaanse asielzoekers.

Ondanks de Amerikaanse donatie blijft Mexico grotendeels afhankelijk van Russische en Chinese vaccins, waarvan het tientallen miljoenen doses heeft besteld. De Amerikaanse topdiplomaat voor het Westelijk Halfrond stelde donderdag dat die leveringen met geopolitieke belangen gepaard gaan, terwijl de Amerikaanse hulp onvoorwaardelijk zou zijn. „Er is hier een groot verschil. Van de Russische en Chinese kant is er vaccindiplomatie in ruil voor politiek wisselgeld, terwijl voor ons het welzijn van de Mexicaanse bevolking leidend is”, stelde Juan S. González tegenover de Mexicaanse krant Milenio. Hij beloofde dat de regering-Biden „vanzelfsprekend gericht is op herstel van de pandemie in de VS zelf, maar ook in de rest van de wereld, met de nadruk op Latijns-Amerika.”