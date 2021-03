Verdachte aanrijding journalist bij kerkdienst Urk opgepakt

Vertrouwen in Tweede Kamer nam vorig jaar fors toe

Het vertrouwen van Nederlanders in de Tweede Kamer is vorig jaar fors toegenomen, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. In 2019 had zo’n 39 procent van de bevolking vertrouwen in de Kamer, een jaar later was dat gestegen tot 52 procent. Of het toegenomen vertrouwen het gevolg is van hoe de coronacrisis is aangepakt, is niet onderzocht.

Naast vertrouwen in de Tweede Kamer, nam ook het vertrouwen in andere instituties iets toe, meldt het CBS. Waar in 2019 nog 75 procent van de Nederlanders vertrouwen had in de politie, was dit vorig jaar gestegen tot ruim 77 procent. Ook het vertrouwen in rechters nam toe; van 73 procent naar 77 procent.

Politieagenten moesten het afgelopen jaar vaker ingrijpen in situaties die voor overlast zorgden, meldde de landelijke politie in januari. In vergelijking met 2019 waren in 2020 ruim 55.000 meer registraties van geluidshinder en nam het aantal incidenten waarbij jongeren voor overlast zorgden met meer dan 60.000 toe.