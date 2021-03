Coolblue en GrandVision kunnen kas HAL spekken

Het kan een royaal oogstjaar worden voor HAL Holding, met zo’n 14 miljard euro aan bezittingen een van Nederlands grootste investeerders. De beursgenoteerde investeringsmaatschappij, gebouwd op het kapitaal van de vermaarde rederij Holland-Amerika Lijn, heeft twee ijzers in het vuur.

De eerste belofte is GrandVision. Afgelopen week gaf de Europese toezichthouder toestemming voor overname van deze mondiale optiekketen door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica. GrandVision, in Nederland vooral bekend van brillenketen Pearle, moet daarvoor nog wel dochterbedrijf Eye Wish verkopen. HAL bezit 76,7 procent van de aandelen van GrandVision. EssilorLuxottica had er twee jaar geleden 5,5 miljard euro voor over.

Maar de champagne kan nog niet ontkurkt worden. Tijdens de coronacrisis is juridisch getouwtrek ontstaan over de waarde van GrandVision. Het had volgens het koopcontract, meent de beoogde nieuwe eigenaar, geen winkels mogen sluiten. Een arbitragezaak in Genève moet binnenkort uitsluitsel geven hierover. Mocht de overname alsnog afketsen, dan ontvangt GrandVision contractueel sowieso 400 miljoen euro van EssilorLuxottica.

De tweede belofte is webwinkel Coolblue. Dat Rotterdamse bedrijf heeft de wind mee: het meldde onlangs een recordomzet van 2 miljard euro over het voorbije jaar. Oprichter Pieter Zwart liet daarop in een videoboodschap weten dat ze bij Coolblue „heel hard aan het nadenken” zijn over een beursnotering. HAL stapte in 2016 in bij Coolblue en bouwde zijn belang uit tot 49 procent. In een bericht aan de aandeelhouders bevestigde HAL dat het die beursgang overweegt, naar verwachting nog dit jaar.

De timing heeft alles te maken met het gunstige beursklimaat, zegt analist Michiel Declercq van KBC Securities. „Gezien de sterke prestatie van Coolblue in 2020 en van technologieaandelen in het algemeen is de waardering van het e-commercebedrijf de hoogte in geschoten.” Hij schat in dat een beursgang van Coolblue zo’n 4 tot 6 miljard zal opbrengen. „Bijna het dubbele van onze schatting van voor de coronauitbraak.”

Voor de hand ligt dat HAL profiteert van dit momentum door een deel van zijn aandelen van de hand te doen. Daarmee kan het ook een mooi jaar worden voor HAL-beleggers.

Tot 2016 beleefde die belegger al een goede tijd. „Maar sindsdien raakte de koers een beetje in verval”, zegt Jim Tehupuring, oprichter van 1Vermogensbeheer. „HAL investeert traditioneel in defensieve sectoren en degelijke industriebedrijven, zoals rederij Anthony Veder en tankopslagbedrijf Vopak – en wat minder in techbedrijven en ‘nieuwe economie’.”

Coolblue, dat in Duitsland de strijd aangaat met Amazon en sinds kort handelt in laadpalen voor elektrische auto’s, zonnepanelen en energie, is bij uitstek een voorbeeld van die nieuwe economie. En juist de investering lijkt HAL, dat dinsdag jaarcijfers presenteert, een flinke bonus op te leveren.

Als ook de verkoop van GrandVision rondkomt, vermoedt Declercq, zal HAL zelf ook in actie komen. „Rekening houdend met het half miljard dat ze al in kas hebben, zou HAL dan op een cashberg zitten van zo’n 7 miljard euro, meer dan 50 procent van de huidige beurswaarde.” Dat vergroot volgens hem het herinvesteringsrisco van HAL: de investeerder zou de verdiende miljarden dan mogelijk in beleggingen moeten steken die minder renderen.

Dat HAL toch met Coolblue naar de beurs wil, heeft wellicht een andere verklaring. Declercq: „Het kan zijn dat ze een grote investering op het oog hebben. Gezien de beperkte transparantie van HAL is het helaas moeilijk in te schatten welke dit zou zijn.”