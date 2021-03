Containerschip Suezkanaal deels los – in juiste richting

Het containerschip Ever Given dat sinds dinsdag het Suezkanaal blokkeert, is deels vlotgetrokken. Het schip van een Japanse eigenaar en een Taiwanese rederij ligt „voor 80 procent in de juiste richting”. Dat meldde maandagmorgen de Suez Canal Authority (SCA), de Egyptische beheerder van de belangrijke vaarweg tussen Europa en Azië.

Bergers van Boskalis-dochter Smit Salvage hebben dit weekend met SCA en anderen onder meer grond weggebaggerd onder het schip. Een Nederlandse en een Italiaanse sleepboot zouden maandagmiddag de achterkant van het schip helemaal los proberen te trekken. De boeg lag rond het middaguur nog tegen de oostelijke oever. Maandagmiddag zouden de bergers een nieuwe poging wagen, gebruikmakend van hoog water.

De blokkade zorgde de voorbije week voor een ernstige verstoring van de wereldhandel. Elke dag wordt voor zo’n 8 miljard euro aan handel vervoerd door het kanaal. Volgens het Noorse bedrijf Leth Agencies, dat maritieme diensten verleent rond het Suezkanaal, lagen maandag 367 schepen te wachten tot zij het kanaal door kunnen. Dat zijn vooral bulkschepen en containervaartuigen, met spullen als fietsonderdelen, Action-producten tot Ikea-meubels. Tientallen schepen kozen al voor de veel langere route via Kaap de Goede Hoop.

Zestig schepen in de ‘Suez-file’ hebben Rotterdam als bestemming, aldus een woordvoerder van het Havenbedrijf. Rotterdam rekent op forse opstoppingen zodra de blokkade over is. De depots om containers te ‘parkeren’ in Rotterdam liggen nu al behoorlijk vol, aldus de woordvoerder.

De Ever Given raakte uit koers in het zuidelijk deel van het kanaal. Eerst schoof het schip richting westelijke oever, daarna boorde de boeg zich in de oostelijke walkant. De Ever Given is 400 meter lang; het kanaal is hier 300 meter breed. Harde wind en een zandstorm werden genoemd als oorzaak, nu worden motorpech en menselijke fouten niet meer uitgesloten. De Ever Given zou hebben gevaren zonder sleepboot, in tegenstelling tot andere schepen in zijn konvooi.

De stremming moet binnen een halve week zijn opgelost, meldde een woordvoerder van de SCA maandag. Dat zou goed nieuws zijn voor de wereldhandel maar zeker ook voor de vele duizenden schapen en ander vee dat op dit moment aan boord is.