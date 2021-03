China is een gevaar voor de democratische rechtsorde

De opkomst van China is de grootste geopolitieke uitdaging van onze tijd en een direct gevaar voor het functioneren van de liberale wereldorde. Het debat hierover blijft echter vaak steken bij een simplistische tegenstelling tussen handelsbelangen en mensenrechten. De nieuwe Nederlandse regering moet dringend articuleren hoe het nationale en Europese belang, en de democratische waarden waarin deze geworteld zijn, beschermd kunnen worden in een veranderende wereldorde.

Casper Wits is Sinoloog en universitair docent Oost-Azië Studies aan de Universiteit Leiden

De huidige crisis in de EU-China betrekkingen vanwege de Oeigoerensancties, en China’s woedende reactie daarop, laat het failliet zien van de Europese spagaat tussen de kortetermijnbelangen van het bedrijfsleven en zorgen over mensenrechten. Economische verstrengeling met China werd altijd gepresenteerd als een win-win situatie, gebaseerd op het idee dat een constructieve opstelling er toe zou leiden dat China geleidelijk aan zou liberaliseren, of op z’n minst dat China zich zou gaan gedragen als ‘responsible stakeholder’ in de door het Westen ontworpen economische orde.

Logische keuze

Het faciliteren van China’s opkomst door het openstellen van de westerse markt en het vrijuit delen van onze technologie was zo bezien een logische keuze, en zou ons bovendien ook de gelegenheid geven af en toe de mensenrechten aan de kaak te stellen. Het probleem is echter al lang niet meer hoe we China kunnen veranderen, maar dat het China is dat ons verandert.

Lees ook de column van Paul Scheffer: De hang naar neutraliteit gijzelt Europa

Het is een illusie gebleken dat China zich steeds meer zou gaan gedragen naar de regels van de liberale wereldorde. De uitdaging is nu dat de democratische en liberale normen waarop de huidige orde gestoeld is, worden uitgedaagd door een nieuwe wereldmacht die deze waarden niet alleen niet deelt, maar probeert uit te hollen en te ondermijnen. President Xi Jinping heeft zijn doelen voor wat hij het ‘Nieuwe Tijdperk’ noemt duidelijk gearticuleerd, en deze laten zien hoe hij de globalisering en internationale orde vorm wil geven op een manier die recht doet aan China’s centrale status. Volgens de China-analist Daniel Tobin doet China dit door binnen bestaande internationale instituties de macht naar zich toe te trekken, en waar nodig alternatieve regionale organen in het leven te roepen. Maar nog belangrijker in de Chinese strategie is het doel de toonaangevende speler te worden in de technologieën van de toekomst zoals kunstmatige intelligentie en 6G, om zo vorm te kunnen geven aan de „infrastructuur van de volgende fasen van globalisering”. Dit alles gestut door de landen die de economische corridors vormen van de Nieuwe Zijderoute: het raamwerk van een langzaam richting China kantelende economische orde.

Als we democratische waarden willen behouden, zullen we hiervoor een strategie moeten ontwikkelen

Sporadische kritiek ten spijt, kiezen onze leiders er vooralsnog voor de Chinese strategische ambities te faciliteren. Een goed voorbeeld hiervan is de eind 2020 plotseling overeengekomen EU–China Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Hiermee gaven EU-regeringsleiders zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron een duidelijk signaal af dat ze blijven inzetten op verdere economische verstrengeling.

Onderdrukking van Oeigoeren

Tegelijkertijd willen we China nog steeds met sancties kunnen veroordelen vanwege de draconische onderdrukking van de Oeigoeren, maar deze scheiding van politiek en economie is onhoudbaar binnen de verschuivende machtsverhoudingen.

Lees ook het interview van Caroline de Gruyter met Chinakenner François Godement: ‘Europa is er ingeluisd met dit akkoord met China, vrees ik’

Voor zover het probleem in Europa onderkend wordt, lijkt de conclusie vaak te zijn dat de opkomst van China toch onvermijdelijk is, en economische ‘ontkoppeling’ à la de Koude Oorlog niet meer realistisch is in een geglobaliseerde wereld.

Ook wordt nog vaak aangenomen dat alleen steeds verdere economische integratie met China een nieuwe Koude Oorlog of andere escalatie kan voorkomen. De Chinese strategie ziet echter verdere globale integratie en connectiviteit als middel de wereldeconomie zodanig te herstructureren dat het Chinese belang gewaarborgd zal zijn, en dat belang staat haaks op dat van de democratische wereld.

Dat algehele ‘ontkoppeling’ onrealistisch is betekent niet dat het huidige beleid ook meteen de juiste is. Het probleem is dat we de consequenties niet goed kunnen overzien van onze toenemende economische afhankelijkheid van een nieuwe wereldmacht die er fundamenteel andere waarden op nahoudt. Inderdaad is een terugtrekking in ideologische kampen geen optie in een steeds verder integrerende wereld. De Chinese strategie is dan ook juist gericht op de strijd wie de komende geglobaliseerde wereld vorm zal geven, en wie de normen en standaarden kan bepalen voor de technologieën van de toekomst. Als we willen dat democratische waarden overeind blijven in dit nieuwe machtsspel, zullen we hiervoor een strategie moeten ontwikkelen.

De opkomst van China is de grootste geopolitieke uitdaging sinds het einde van de Koude Oorlog, en bovendien heeft China, in tegenstelling tot de voormalige Sovjet-Unie, de economische slagkracht om een nieuwe wereldorde werkelijk vorm te geven. En een duidelijke strategie hiervoor, terwijl wij zwalken. Debat of discussie hierover was echter grotendeels afwezig in de afgelopen verkiezingscampagne, en zal logischerwijs ook geen rol spelen bij de komende coalitiebesprekingen. Toch zal een nieuwe Nederlandse regering het zich niet langer kunnen veroorloven geen visie te hebben.