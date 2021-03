‘Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken vertrekt’

De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araújo heeft maandag zijn ontslag ingediend. Dat melden Braziliaanse media op basis van ingewijden. Het vertrek is nog niet officieel bekendgemaakt. Het is onduidelijk in hoeverre het vertrek van de 53-jarige politicus op vrijwillige basis is.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro stond de afgelopen tijd onder druk om Araújo de deur te wijzen, in verband met de gebrekkige aanpak van de coronacrisis in het land. Doordat Araújo moeizaam contact heeft met China en de Verenigde Staten, zou Brazilië deals rond coronavaccins zijn misgelopen. Araújo is uitgesproken aanhanger van de Amerikaanse oud-president Donald Trump.

Eerder deze maand moest ook de minister van Volksgezondheid Eduardo Pazuello vertrekken. Hij is inmiddels vervangen door cardioloog Marcelo Queiroga. Bolsonaro heeft sinds het begin van de pandemie al drie ministers van Volksgezondheid versleten, die stuk voor stuk moesten opstappen vanwege onenigheid over het coronabeleid.

