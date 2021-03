Boskalis-topman over reddingsactie Suezkanaal: ‘De watermassa doet een deel van het werk’

De Ever Given is los en dus is het Suezkanaal weer toegankelijk voor de honderden schepen die aan de noord- en zuidkant lagen te wachten. Verantwoordelijk voor dat losmaken was de Papendrechtse baggeraar Boskalis. Het vlottrekken van het vierhonderd meter lange containerschip ging verrassend soepel. Het was technisch gezien dan ook niet de meest ingewikkelde klus, vertelt topman Peter Berdowski aan de telefoon.

„Nadat het schip dinsdag vast kwam te zitten, werd Boskalis gevraagd te helpen. Toen hebben we meteen een team van experts computermodellen laten maken van het schip en de omgeving. Daar zagen we dat het schip zo vast zat met de voorkant in de klei, dat de kleine bootjes die daar aanwezig waren het niet los zouden krijgen.”

Het Nederlandse bagger- en sleepbedrijf besloot daarop snel twee grote sleepschepen naar het Suezkanaal te sturen. Boskalis heeft een wereldwijd netwerk van schepen die ze kunnen inzetten voor dit soort klussen. Idealiter komt zo’n schip in dit geval uit het noorden, omdat het Suezkanaal aan die kant uitkomt op de Middellandse Zee en daar zijn veel meer havens in de buurt dan in het zuiden. Vanaf de zuidkant is het moeilijker om schepen te vinden. Toch moesten ze aan de zuidkant zijn. De achterkant van de Ever Given, waaraan de sleepboten zouden trekken, lag aan de zuidkant.

Het lukte om in het zuiden twee sleepboten te vinden die ze konden gebruiken. Die moesten vervolgens nog wel vier à vijf dagen naar het Suezkanaal varen. Berdowski: „In die paar dagen maakten we het plan dat vandaag gelukt is, maar ook een plan B en C, waaronder het verwijderen van de containers.”

Eerste sleepboot

Al bij het aanlijnen van de eerste sleepboot (zondag- op maandagnacht plaatselijke tijd) werd duidelijk dat de Ever Given niet klem zat achter een rots zoals door sommigen werd gevreesd, maar gewoon vastzat in de kleigrond. Het schip kwam daardoor in beweging. Maar voor het echte lostrekken moesten ze nog wachten op het plaatselijke hoogtij, vertelt Berdowski. „Het water komt dan vanaf het zuiden het kanaal ingestuwd. Dat zorgt voor een hoger peil en voor stroming. Die stroming duwt de onderkant van het schip wat omhoog.”

De topman wijst erop dat daardoor het schip even weer in dezelfde positie lag als toen het net vast zat . „Veel mensen dachten daarom dat de operatie was mislukt. We hebben gewacht op het afgaand tij, zodat je met behulp van de stroming tegelijkertijd aan de achterkant kunt trekken. Je laat dan de watermassa van boven een deel van het werk doen.”

Voor Boskalis zit het werk er nu op. De vijftien werknemers ter plekke vliegen snel weer terug naar Nederland. Met de verdere inspectie van de Ever Given, of het onderzoek naar de toedracht, houdt de baggeraar zich niet bezig, zegt Berdowski. „Voor ons is de klus geklaard.”